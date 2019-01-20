Удобрение под руками: как применять древесную золу

Одним из самых распространенных удобрений с древнейших времен считается древесная зола — продукт, образующийся после сгорания. Ценность золы определяется содержанием в ней большого количества микроэлементов. В средней полосе России распространены кислые почвы, и зола здесь также может пригодиться, понижая кислотность почв и делая ее структуру более рыхлой и воздушной.
В древесной золе, используемой чаще всего, содержится большое количество фосфора, калия и кальция. При этом в лиственных породах питательных элементов наблюдается больше, чем в хвойных.
Углекислый кальций улучшает процессы обмена веществ и способствует лучшему цветению растений. Кальциевые силикаты и сульфаты уменьшают риск заболеваний и помогают растению усваивать витамины. Хлорид кальция укрепляет иммунную систему культур и их морозоустойчивость, поэтому золу рекомендуют использовать в качестве удобрения осенью под плодовые растения.
Помимо прочего, зола хорошо отпугивает вредителей, в частности тлю, улиток и гусениц.
В качестве удобрения золу можно вносить на протяжении всего сезона. Если вы используете на своем участке золу, не стоит совмещать ее с другими органическими, особенно аммиачными и фосфорными, удобрениями. Желательно измельчать золу до тонкодисперсного состояния, чтобы помочь микроорганизмам перерабатывать ее.
Золу применяют в виде настоя, мыльно-зольного раствора либо порошка, которым опудривают клубни и посыпают корневища цветочных растений.
1. Настой: три столовые ложки золы настаивают в одном литре воды в течение недели, периодически встряхивая раствор. После процеживания настой разбавляют водой в отношении один к трем.
2. Мыльно-зольный раствор: четыре столовые ложки золы разводят в двух стаканах воды и добавляют одну треть куска хозяйственного мыла, растворенного в теплой воде. Полученным раствором можно опрыскивать садовые и огородные растения.
Поскольку больше всего в золе содержится кальция, калия и магния, то недостаток этих элементов можно распознать по следующим признакам:
— депигментация листьев;
— потемнение плодов;
— опадение цветков;
— остановка растений в росте;
— изменение внешнего вида растений в целом.
Золу целесообразно применять практически для всех растений. Однако наиболее полезна она для бобовых и пасленовых культур, а также для капусты, огурцов.
Золу также можно применять для садовых участков под плодово-ягодные деревья и для комнатных растений.
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