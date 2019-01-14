Как ухаживать за кожей рук после работ на даче

Дачный сезон связан не только с пикниками на природе, поеданием вкусных фруктов и отдыхом, но и с довольно тяжелой физической работой. Большую ее часть мы привыкли делать руками, копаясь на грядках, собирая урожай или занимаясь покраской забора.
После всех этих забот кожа на руках может начать шелушиться, впитывать в себя растительные соки, в нее могут въесться краска и земля. Чтобы вернуть своей коже нежность и красоту, необходимо следовать простым советам по уходу за руками. Мы поделимся некоторыми из них.
Прежде всего следует избавиться от естественных природных загрязнителей, таких как почва, фруктовый сок и т. д. Иногда помогает и обычное мыло, но если въевшееся вещество оказалось слишком стойким, можно добавить в воду немного лимонной кислоты и подержать в полученном растворе руки около тридцати минут.
Краску легко можно смыть подсолнечным маслом, однако не стоит применять для ее устранения ацетон и прочие химические растворители, поскольку это может повлечь за собой раздражение кожи.
Ванночка для рук из ромашки отлично помогает снять раздражение, смягчает и успокаивает кожу благодаря содержащимся в ромашке антисептическим веществам.
Также подойдет ромашковый чай, который, в отличие от черного, не красит кожу рук. Температура приготовленного отвара не должна быть слишком высокой, чтобы рукам было комфортно.
Шаг третий — восстановление
Существует множество рецептов, с помощью которых можно восстановить кожу на руках. Для этого понадобятся средства, которые наверняка есть у вас дома.
Обезжиренный творог (две столовые ложки) смешивается с размельченной лимонной коркой. В полученную смесь добавляют одну столовую ложку чая, а также одну чайную ложку оливкового масла.
Все это охлаждается в холодильнике, наносится на руки и оставляется примерно на полчаса. Для смывания необходимо использовать прохладную воду без мыла.
Порубленный на кусочки банан смешивают с одной чайной ложкой оливкового масла, немного подогревают до образования кашеобразной массы, а затем используют по назначению, оставляя ее на тридцать минут. Массу смывают теплой водой.
Воду смешивают с одной ложкой глицерина, меда и пшеничной муки (все ингредиенты измеряются чайными ложками). Полученную смесь наносят на 30 минут, затем смывают негорячей водой.
Наконец, после проделанных процедур кожу надо увлажнить, а именно - нанести специальный крем. Для лучшего эффекта можно надеть полотняные перчатки.
Источник фото: pxhere.com
Читайте также:
Кожа на руках любит лимон и массаж
Toп-9 самых вредных гигиенических привычек
Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Во многих российских продуктовых магазинах появились новые упаковки куриных яиц. С девятью яйцами вместо столь привычных нам десяти.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.