Как ухаживать за кожей рук после работ на даче

Дачный сезон связан не только с пикниками на природе, поеданием вкусных фруктов и отдыхом, но и с довольно тяжелой физической работой. Большую ее часть мы привыкли делать руками, копаясь на грядках, собирая урожай или занимаясь покраской забора.

После всех этих забот кожа на руках может начать шелушиться, впитывать в себя растительные соки, в нее могут въесться краска и земля. Чтобы вернуть своей коже нежность и красоту, необходимо следовать простым советам по уходу за руками. Мы поделимся некоторыми из них.

Шаг первый — тщательно вымыть руки

Прежде всего следует избавиться от естественных природных загрязнителей, таких как почва, фруктовый сок и т. д. Иногда помогает и обычное мыло, но если въевшееся вещество оказалось слишком стойким, можно добавить в воду немного лимонной кислоты и подержать в полученном растворе руки около тридцати минут.

Краску легко можно смыть подсолнечным маслом, однако не стоит применять для ее устранения ацетон и прочие химические растворители, поскольку это может повлечь за собой раздражение кожи.

Шаг второй — как следует распарить

Ванночка для рук из ромашки отлично помогает снять раздражение, смягчает и успокаивает кожу благодаря содержащимся в ромашке антисептическим веществам.

Также подойдет ромашковый чай, который, в отличие от черного, не красит кожу рук. Температура приготовленного отвара не должна быть слишком высокой, чтобы рукам было комфортно.

Шаг третий — восстановление

Существует множество рецептов, с помощью которых можно восстановить кожу на руках. Для этого понадобятся средства, которые наверняка есть у вас дома.

1. Творожная смесь с добавлением зеленого чая

Обезжиренный творог (две столовые ложки) смешивается с размельченной лимонной коркой. В полученную смесь добавляют одну столовую ложку чая, а также одну чайную ложку оливкового масла.

Все это охлаждается в холодильнике, наносится на руки и оставляется примерно на полчаса. Для смывания необходимо использовать прохладную воду без мыла.

2. Маска из банана

Порубленный на кусочки банан смешивают с одной чайной ложкой оливкового масла, немного подогревают до образования кашеобразной массы, а затем используют по назначению, оставляя ее на тридцать минут. Массу смывают теплой водой.

3. Маска из меда и глицерина

Воду смешивают с одной ложкой глицерина, меда и пшеничной муки (все ингредиенты измеряются чайными ложками). Полученную смесь наносят на 30 минут, затем смывают негорячей водой.

Шаг четвертый — увлажнение

Наконец, после проделанных процедур кожу надо увлажнить, а именно - нанести специальный крем. Для лучшего эффекта можно надеть полотняные перчатки.

Источник фото: pxhere.com

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