Избавляемся от тли на розовых кустах: эффективные способы

Тля — это вредитель, которого можно встретить практически на любом садовом растении, включая плодовые и овощные культуры. Частым гостем она является и у розовых кустов. Помимо вреда, который тля наносит своими визитами розам, она также портит их внешний вид.

Как можно избавиться от тли?

Существует множество способов, предотвращающих появление тли на растениях, которые условно можно разделить на три группы: механическая очистка, химическая и с применением народных средств.

Предпочтение надо отдавать тому из методов, негативное влияние которого на развитие роз будет наименьшим.

Физические способы устранения тли

Самый простой, однако не самый эффективный метод — избавление от тли вручную. То есть необходимо пальцами передавить всех вредителей, поселившихся на растениях.

Другой метод — смывать тлю с роз сильным напором из шланга. Однако следует быть аккуратными и не сломать розовые кусты. Тля является кормом для многих насекомых и птиц, в частности, для божьих коровок. По этой причине их не надо отгонять от кустов, они выполняют очень важную и полезную функцию.

Физические способы не требуют никаких дополнительных сил и денежных затрат, однако их минус заключается в низкой продолжительности и эффективности действия.

Народные методы борьбы с тлей

В целях защиты роз от вредных насекомых используют разные настои и отвары, приготовленные в домашних условиях.

Чеснок — из его измельченных зубчиков, залитых холодной водой, готовят настой, которым опрыскивают розы около одного раза в неделю.

Другим средством является табачный отвар. Около 500 граммов табака заливают 10 литрами воды. Полученный раствор кипятят, дают ему настояться около трех дней. После этого добавляют в отвар растворенное хозяйственное мыло и опрыскивают им растения.

Довольно интересным народным средством от тли является раствор, ингредиентами которого являются молоко и йод.

Для его приготовления используют шприц, в который набирают около половины кубика йода, смешивают йод с молоком (100 миллилитров), добавляют воду и полученным раствором тщательном обрабатывают розы.

Существует мнение, что кроме тли это средство уничтожает также и предрасположенность растения к поражению мучнистой росой.

Химическая обработка

Предпочтение, конечно же, отдают химической обработке, поскольку она является наиболее эффективной по вполне понятным причинам.

Однако химическая обработка имеет весомые минусы. Например, после обработки роз химическими препаратами в дальнейшем становится невозможно использовать их лепестки для косметических и кулинарных целей.

А если розы растут вблизи овощных и плодовых культур, то химические средства могут причинить им серьезный вред.

Источник фото: pxhere.com

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