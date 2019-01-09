Как защитить плодовые культуры от муравьев

Муравьи считаются не менее вредоносными насекомыми для сада, чем тля, медведки и прочие губители урожая.
Основной причиной, по которой следует избавляться от муравьев, является их предрасположенность к распространению тли на фруктовые деревья, отличающиеся наибольшей сладостью плодов.
Поскольку вещество, выделяемое тлей, чрезвычайно привлекательно для муравьев, они способствуют ее скорейшему распространению по всему саду.
Мы расскажем о быстрых и эффективных способах избавления от муравьев.
Чтобы уберечь сад от этих вредителей, придумали множество самых разных способов, каждый из которых действует по своей определенной методике.
Большая часть способов сводится к механическому и химическому воздействию на муравьев, однако существуют также "биологические" методы, когда в ход пускается применение других организмов.
Рассмотрим основные методы борьбы с муравьями.
Суть этого способа заключается в организации препятствий, через которые муравьи не смогут подобраться к плодовым деревьям.
К такого рода препятствиям относят, например, автомобильную шину, разрезанную пополам и помещенную в выкопанный ров, а затем наполненную водой. Плавание не является сильной стороной муравьев, таким образом фруктовые деревья будут в безопасности.
Другой барьер — это обычный мел, которым обрабатывают ствол и землю вокруг него. Мел липнет к лапам насекомых и не дает им добраться до плодов.
Достаточно простой и действенный способ, основанный на обвязывании стволов определенными веществами. К ним относятся вазелин, солидол, дёготь березы, клейкая лента, обычный скотч.
Любым из этих компонентов обмазывают или обматывают ствол на расстоянии 30 сантиметров от земли. Все муравьи будут попросту попадаться в ловушку и терять способность двигаться дальше.
Некоторые природные запахи определенных растений очень не нравятся муравьям, и этим можно активно пользоваться.
Достаточно вырастить на участке или привязать к дереву несколько экземпляров таких растений, как бузина, мята, календула, полынь. Кроме того, муравьи не переносят запаха корицы, из которой можно делать раствор и опрыскивать им сад.
К веществам, которыми обрабатывают стволы плодовых культур, относят приготовленные вручную смеси.
Например, можно сделать раствор, состоящий из черного мыла, керосина, карболовой кислоты.
Также полезен раствор из цветков полыни, соды, кока-колы. Все эти вещества губительны для муравьев, и при их использовании от вредителей в вашем саду не останется и следа.
Источник фото: torange. biz
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