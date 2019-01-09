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Автор Яна Кузнецова

Как защитить плодовые культуры от муравьев

Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи считаются не менее вредоносными насекомыми для сада, чем тля, медведки и прочие губители урожая.

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Основной причиной, по которой следует избавляться от муравьев, является их предрасположенность к распространению тли на фруктовые деревья, отличающиеся наибольшей сладостью плодов.

Поскольку вещество, выделяемое тлей, чрезвычайно привлекательно для муравьев, они способствуют ее скорейшему распространению по всему саду.

Мы расскажем о быстрых и эффективных способах избавления от муравьев.

Виды защиты от муравьев

Чтобы уберечь сад от этих вредителей, придумали множество самых разных способов, каждый из которых действует по своей определенной методике.

Большая часть способов сводится к механическому и химическому воздействию на муравьев, однако существуют также "биологические" методы, когда в ход пускается применение других организмов.

Рассмотрим основные методы борьбы с муравьями.

Метод установки барьеров

Суть этого способа заключается в организации препятствий, через которые муравьи не смогут подобраться к плодовым деревьям.

К такого рода препятствиям относят, например, автомобильную шину, разрезанную пополам и помещенную в выкопанный ров, а затем наполненную водой. Плавание не является сильной стороной муравьев, таким образом фруктовые деревья будут в безопасности.

Другой барьер — это обычный мел, которым обрабатывают ствол и землю вокруг него. Мел липнет к лапам насекомых и не дает им добраться до плодов.

Метод установки ловчих поясов

Достаточно простой и действенный способ, основанный на обвязывании стволов определенными веществами. К ним относятся вазелин, солидол, дёготь березы, клейкая лента, обычный скотч.

Любым из этих компонентов обмазывают или обматывают ствол на расстоянии 30 сантиметров от земли. Все муравьи будут попросту попадаться в ловушку и терять способность двигаться дальше.

Метод борьбы с муравьями с помощью растений

Некоторые природные запахи определенных растений очень не нравятся муравьям, и этим можно активно пользоваться.

Достаточно вырастить на участке или привязать к дереву несколько экземпляров таких растений, как бузина, мята, календула, полынь. Кроме того, муравьи не переносят запаха корицы, из которой можно делать раствор и опрыскивать им сад.

Другая обработка стволов

К веществам, которыми обрабатывают стволы плодовых культур, относят приготовленные вручную смеси.

Например, можно сделать раствор, состоящий из черного мыла, керосина, карболовой кислоты.

Также полезен раствор из цветков полыни, соды, кока-колы. Все эти вещества губительны для муравьев, и при их использовании от вредителей в вашем саду не останется и следа.

Источник фото: torange. biz

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Темы сад муравьи вредители садоводство плодовые культуры
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