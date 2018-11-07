Борщевик: особо опасен для здоровья и кошелька

Летом 2018 года в Министерстве сельского хозяйства обсуждалась проблема засорения земель Московской области борщевиком Сосновского.

Факты таковы, что данное сорное растение заполонило более 32 тысяч гектаров подмосковных угодий, преимущественно в Мытищинском, Рузском, Дмитровском, Клинском и Можайском районах. Только в 2018 году было выделено 300 миллионов рублей на борьбу с борщевиком.

Что такое борщевик

Борщевик Сосновского — крупных размеров представитель зонтичных. Растение, которое в СССР использовали как кормовую культуру и оградитель естественных загонов для скота.

После открытия, что растение наносит вред здоровью человека, борщевик был признан сорняком и занесен в Черную книгу растений России.

С 1 ноября в силу вступил закон, который налагает штраф на физических лиц и организации, в чьих угодьях не ведется борьба с сорняком.

Действие закона распространяется на участки, расположенные на территории Москвы и Московской области.

Есть идея - при успешном действии закона - распространить его на другие земли и территории, так как борщевиком засорены крупные участки Центральной и Южной России.

Согласно данному закону, размер штрафов составит от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц и от двадцати тысяч до миллиона рублей для организаций. Окончательная сумма зависит от величины участка и его запущенности.

Оштрафовать смогут владельцев тех участков, на которых произрастают крупные взрослые растения, способные к размножению.

Цель закона — привлечь каждого к решению проблемы, потому что скорость распространения семян и разрастания борщевика не позволяет эффективно бороться с ним. Сил только государства и Россельхознадзора недостаточно.

Закон в действии

Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовал подмосковную организацию, впервые в России выписав штраф за борщевик.

Размер штрафа для ООО "Юниор" за семь гектаров зарослей борщевика составил 400 тысяч рублей.

Чем опасен борщевик

Сок взрослого растения, попадая на кожу человека, вызывает химические ожоги. Ожог 80 процентов тела приводит к смерти. В совокупности с воздействием солнечного света образуется фотохимический ожог, который может проявиться через некоторое время.

Что делать при заражении борщевиком

Стоит опасаться встреч с борщевиком. Но если сок его все же попал на кожу, нужно немедленно промыть пораженное место мыльным раствором, прополоскать чистой водой глаза и рот. Затем обработать антисептиком, принять противоаллергенный препарат и избегать попадания солнечного света. Если площадь поражения велика, рекомендуется обратиться в больницу.

Обязательно расскажите детям, что гулять в зарослях борщевика нельзя, как и использовать его стволы для игры.

Как бороться с зарослями борщевика

Очистить участок от сорняка полностью непросто.

Выделяют три группы методов борьбы:

механические. Следует выкапывать его с корнями, которые залегают на глубине 15-20 сантиметров, скашивать и убирать сухие растения. Взрослые особи сжигают, предварительно облив горючими жидкостями, если на земле не располагаются хозяйственные постройки;

агротехнические. Молодые всходы накрывают плотным материалом. Как вариант борьбы — замещение быстро растущими культурами, которые могут выместить борщевик, например, галегой или кострецом;

химические. Ареал произрастания борщевика обрабатывают гербицидами или арборицидами.

Чем раньше начата борьба, тем проще избавиться от сорняка. Молодые всходы можно уничтожить за один сезон, а десять соток с зарослями борщевика отнимут не менее трех лет борьбы.

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