Как избавиться от медведки на грядках

Один из самых неприятных гостей на дачных участках — большая и страшная медведка, приносящая серьезный вред урожаю и неменьший вред — душевному спокойствию садоводов.

Жертвой этого жуткого насекомого становится практически все: от молодой рассады до плодовых деревьев и декоративных растений. Обитает медведка непосредственно в почве.

Зимуя на большой глубине, проделывает в ней ходы и уничтожает клубни, корнеплоды, прорастающие семена и прочее, что попадется ей на пути. Так можно ли что-нибудь сделать, чтобы спасти свой урожай от медведки?

Методы борьбы с медведкой

Довольно хитрым способом по устранению вредителя является следующее: в начале мая на участке раскладываются приманочные кучки из свежего навоза. Медведке обязательно захочется использовать их для обустройства норок и откладывания яиц. Спустя месяц при осмотре кучек и обнаружении в них "домиков с детишками" — первые надо сжечь.

Рыхление почвы в мае на глубину 10-15 сантиметров также помогает в устранении яиц и личинок.

Вертикальные норки медведок при обнаружении можно заливать подсолнечным маслом. Результат аналогичен операции по удалению клещей: масляная пленка забивает дыхательные отверстия у медведки, от чего она либо погибнет, либо вылезет на поверхность, где ее можно уничтожить.

Медведку можно ловить и уничтожать напрямую, устанавливая для насекомых теневые ловушки из кусков фанеры или картона темных тонов. В дневное время вредители будут заползать под них, чтобы погреться, тогда можно открывать на них охоту.

Толченая яичная скорлупа, сдобренная растительным маслом, представляет для медведок вкусную, но смертельную приманку: полакомившись такой скорлупой, медведка погибает.

Эти насекомые очень не любят черную ольху, а точнее, ее запах. Можно воспользоваться процеженным настоем из измельченных листьев, чтобы опрыскивать им растения, или просто втыкать в почву ветки ольхи.

Подобное же действие оказывает на медведку запах бархатцев, чеснока, шелухи лука и йода. При посадке картофеля можно воспользоваться также хвоей, помещая ее в лунку вместе с клубнем.

Естественно, существуют и специальные пестициды, предназначенные для уничтожения вредителя. Гранулы ядохимикатов вносят в почву на небольшую глубину при посадке растений.

Однако здесь есть весомый минус: если в вашем доме обитают домашние питомцы (кошки или собаки), то таким способом вы можете неумышленно причинить им вред.

Важно бороться с медведкой на протяжении всего сезона: начиная весной и заканчивая поздней осенью. Применять следует комплексный подход, в этом случае борьба с ней будет успешной.

Источник фото: ru.m.wikipedia.org

Читайте также:

Сверхпаразиты выживают даже в Антарктиде

Кто был предком насекомых?

Что убивает насекомых, а не людей