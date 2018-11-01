Основные ошибки мульчирования земли в осенний период

Настало то время, когда следует начинать готовить огород к зимовке.

Одна из мер, которую следует предпринять, — мульчирование участка. Мульчирование проводят не только при летней посадке, но также при осенней и весенней. Какая же польза от мульчи?

Благодаря мульче дольше сохраняется влага в почве.

Мульчирование не дает грядкам обрасти сорняками.

Заметно разрыхляет землю, делая ее достаточно легкой.

При перегнивании насыщает почву питательными веществами.

Основная осенняя задача мульчи — защита посаженных культур от сильных зимних морозов.

В качестве мульчирующего материала можно применять органику, к примеру: солому, торфяные вещества, компост, опилки, а также — некоторые неорганические вещества.

С одной стороны, кажется, что все достаточно легко: накрыли землю разного рода мульчей и все, культуры не вымерзнут за зиму, не произойдет иссушение почвы, сорняков практически не будет.

Но при проведении данного рода процедур есть множество нюансов. При неправильном мульчировании процедура не только может потерять свою полезность, но и существенно навредить вашим посаженным растениям.

Как не стоит заниматься мульчированием земли:

Без рыхления

Перед мульчированием грядок, в первую очередь землю стоит немного вскопать, тем самым немного насытить ее кислородом.

Если этого не сделать, то есть риск образования плотной корки на земляной поверхности. Данная корка будет сдерживать проход кислорода и воды вглубь почвы.

Мульчированная почва довольно долго остается рыхлой и легкой, но это будет лишь тогда, если вы заранее позаботитесь о ней и немного вскопаете.

Мульчирование нездоровыми веществами

Частенько многие огородники поступают следующим образом: после сбора всей листвы, ботвы и побегов начинают мульчировать ими свои кусты, клубнику и все остальные растения, посаженные на зиму.

На самом деле так делать не стоит. Все кусты с деревьями и остальными растениями могли быть заражены грибком или другими инфекциями в течение всего сезона.

При мульчировании такими веществами вы рискуете уничтожить все свои посаженные растения и подорвать плодородность почвы. Если нет уверенности в доброкачественности мульчирующих материалов, лучше просто-напросто сжечь их.

Слишком толстый слой

Многие огородники стремятся как можно лучше утеплить свою землю перед зимовкой. Но они даже не задумываются, что большое применение мульчи может пагубно отразиться на посаженных растениях. Причина в том, что мульча в больших количествах может попросту начать гнить.

Самый подходящий для укрытия почву слой — шесть-семь сантиметров, не более.

Мульчирование плотно к стеблям

Полностью обволакивать культуры мульчей — затея не особо хорошая.

Мульчирующие материалы не должны контактировать с растениями. Размещать мульчу следует, немного отступив от ствола дерева или куста.

С течением времени мульча начинает перегнивать, она будет достаточно долго содержать в себе влагу.

Таким образом, при плотном прилегании мульчи к посаженным растениям есть вероятность образования грибковых заболеваний и инфекций. В результате посаженные растения могут просто погибнуть. Так, всегда нужно оставлять место между мульчей и растениями.

Мульчировать растения нужно каждый год, тем самым готовя свой огород к зимовке. Но делать это нужно грамотно, чтобы не распрощаться со всеми посаженными культурами. Мульча поможет улучшить состояние почвы и увеличить последующий урожай.

Источник фото: pxhere.com

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