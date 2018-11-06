Удачные рецепты блюд из осенних ягод

Осень — время сбора всевозможных вкусных ягод: от голубики с брусникой до облепихи, рябины и боярышника. Чтобы природные дары не пропали зря, мы поделимся с вами интересными и необычными рецептами. Пользуйтесь на здоровье и питайтесь вкусно!
Ягоды голубики — настоящий кладезь витаминов, органических кислот и пектина. Их едят в свежем виде, в сушеном, готовят из голубики пастилу, джем, варенье, морс, ликеры и многое другое.
Свежие ягоды голубики отлично сгодятся для приготовления красивого нежного крема. Для этого понадобится: 100 граммов свежей голубики, 100 граммов сливок, сахарная пудра, щепотка корицы, зеленый базилик (мелко рубленный), щепотка молотого черного перца, мята.
Процесс приготовления очень прост: в блендере взбивают ягоды, базилик и пряности — до однородного состояния пюре. Сливки взбить и вмешать с сахарной пудрой в получившееся пюре.
Мята нужна для украшения. Подавать блюдо следует в холодном виде, можно с печеньем, а можно и без — вкусно будет в любом случае!
Очень простой и вкусный рецепт: свежие ягоды облепихи засыпают сахаром в соотношении 2:1. Если запастись терпением и подождать, пока ягоды облепихи дадут сок, то его можно перелить в стерилизованные банки и хранить в прохладном месте.
Зимой оба продукта очень пригодятся: сок пьют просто так и в профилактических целях, а варенье добавляют в чай.
Брусника растет далеко не везде, и если на вашем участке она есть, то вам крупно повезло: из брусники выйдет прекрасный соус к мясу и рыбе.
Ингредиенты для приготовления: один стакан брусники; три столовых ложки сахара, половина чайной ложки молотой корицы, бадьян и анис по вкусу, два-три кв. см корня имбиря, вода (или вино), щепотка молотого перца.
Приготовление соуса занимает всего лишь десять минут.
Ягоды брусники разминают, добавляют к ним сахар, корицу, имбирь, бадьян и анис. Заливают водой, вином и доводят ягодную массу до кипения. Около пяти минут варят соус на слабом огне. От оставшихся кусочков ягод можно избавиться, взбив смесь с помощью блендера.
Чтобы приготовить сбитень из клюквы, понадобятся: один литр воды, один стакан клюквы, два бутона гвоздики, корица по вкусу, мускатный орех, две столовые ложки меда.
Клюкву тщательно промывают и опускают в кипящую воду на две-три минуты, после этого перекладывают в кастрюлю и разминают пестиком. Туда же вливают воду, добавляют специи и быстро доводят до кипения. Отвар процеживают, добавляют мед и оставляют настаиваться. Сбитень подают холодным или прогретым.
Источник фото: torange.biz
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