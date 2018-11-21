Готовим вишню к морозам

Вишня славится своей морозостойкостью, однако чтобы сохранить любимое дерево, нелишним будет подготовить его к предстоящим холодам, дабы не остаться на следующий год без урожая.

Чем опасны морозы для вишни?

Хотя вишня и считается устойчивой к морозам, но рассчитывать на это не следует, поскольку погодные условия отличаются непредсказуемостью и разнообразием.

В суровые зимы у вишни сильно повреждаются ствол, ветки, а особенно сильно — почки. Ранней весной резкое возвращение холодов приводит к появлению на стволах трещин и морозобоин, через которые в дерево может проникнуть инфекция.

При сильных морозах концы ветвей буреют и засыхают, а расположенные на них почки, естественно, гибнут. При частичном повреждении они могут распуститься, но затем неминуемо засохнут и опадут. Если же во время зимнего периода морозы и оттепель будут сменять друг друга слишком часто, то может пострадать и корневая система растения.

Подготовка вишни к укрытию

Комплекс мер по уходу за вишней осенью включает в себя следующее: санитарная обрезка ветвей, борьба с вредителями, побелка ствола, мульчирование, полив ствола.

Подготовка к зиме зависит от того, какие погодные условия распространены на конкретно взятой территории. Если зимы на взятом участке достаточно мягкие, то можно ограничиться увлажнением и подкормкой почвы.

В остальных же случаях лучше подойти к этому вопросу со всей тщательностью. Это будет служить дополнительной гарантией хорошего цветения и урожая в предстоящем году.

Укрытие от холодов

Укрытие дерева начинают с пригибания веток — по кругу или веером, в зависимости от вида. Старые ветви вырезают, оставляя на смену молодые, а также — основные и плодоносящие. Ветки сверху укрываются соломой и ботвой. Ствол дерева можно накрыть чехлом из мешковины или обмотать его бумагой.

Молодые саженцы вишни очень важно защитить перед предстоящей зимой. Хорошо использовать для этого торф или опилки, но в крайнем случае можно воспользоваться обычным земляным слоем.

Помимо осенних работ, за вишней можно (и нужно) ухаживать также во время зимы. Самый распространенный способ защиты дерева на зиму — это утепление его снежным покровом. Ветки и почки равномерно покрывают снегом, а лишний объем снега, скопившийся на участке, сгребают вокруг ствола, чтобы защитить от переохлаждения корневую систему.

Наиболее опасное время года для дерева — это январь, поскольку сильные морозы трудно перенести даже при всех предпринятых мерах по защите вишни.

Весной же, во время заморозков, можно смягчить их вредное воздействие на цветение, опрыскивая кроны дерева водой. Образовавшаяся на ветках корочка льда защитит их от подмерзания.

Источник фото: torange. biz

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