Как вырастить киви дома

Киви — вкусный, обладающий массой полезных свойств фрукт, который считается экзотическим, а до нынешних лет — неспособным расти в наших широтах. Однако нынче существуют легкие способы вырастить киви даже у себя на подоконнике.
Большинство сортов киви хорошо подходят для роста в домашних условиях. Самыми популярными, дающими хороший урожай, считаются хайвард и бруно.
При выборе плода в магазине необходимо ориентироваться на абсолютно спелый фрукт, без внешних дефектов и повреждений.
Для получения семечек киви хорошенько вымывают, разрезают напополам и с одной части аккуратно снимают кожицу. Очищенный плод разминают вилкой, предварительно поместив ее в кружку, и заливают теплой водой на десять минут. После этого стакан промывают, таким образом избавляясь от мякоти и оставляя только семена.
Семечки выкладывают на бумагу и оставляют сушиться в теплом, сухом месте примерно на три часа. Затем семена проращивают. Для этого их заворачивают в смоченную водой ткань, помещают на блюдце, накрывают их тарелкой и оставляют в теплом месте на семь дней. В этот период надо следить за тем, чтобы ткань всегда оставалась влажной. В ночное время пленку рекомендуется снимать. Спустя неделю появятся первые ростки.
Наилучшим выбором грунта будет смесь из торфяной почвы, перегноя, песка и дерна в разных пропорциях. Можно также купить готовый земляной субстрат в специализированных магазинах.
На дно горшка обязательно нужно насыпать дренаж. Для этого подойдет керамзит. Укладывать его нужно слоем в четыре сантиметра. Следующим слоем идет грунт. Его разравнивают и на расстоянии пяти сантиметров делают лунки глубиной не более десяти миллиметров.
В каждую ямку кладут по три семечка, это обеспечит их лучшую всхожесть. Ямки засыпают, хорошо поливают теплой водой и накрывают пленкой. Каждый день пленку необходимо приподнимать и насыщать почву водой из пульверизатора.
Горшок лучше всего выбрать длинный, а размещать его — с южной стороны, чтобы растения получали достаточно света и тепла.
Первые всходы обычно появляются в течение недели после высадки семян. Слабые ростки необходимо удалить, а оставшиеся поливать дважды в неделю отстойной водой.
Растениям необходимо дать достаточно просторную площадку для полноценного развития. Для этого их надо прореживать. Лучше всего — на начальных этапах, когда ростки можно легко удалить из земли.
После того как сеянцы достигнут в высоту 11 сантиметров, их разделяют по разным емкостям. После полугода развития киви подкармливают компостом, а летом вносят комплексные минеральные удобрения.
Источник фото: commons.wikimedia.org
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