Выращивание грейпфрута в домашних условиях

В настоящее время вырастить любое, даже самое диковинное растение у себя на подоконнике не составляет особого труда. Исключением не стал и грейпфрут.

Этот экзотический фрукт произрастает в тропическом поясе с влажным, всегда теплым климатом. В домашних условиях грейпфрут не сможет вырасти в целое дерево, как в своем естественном ареале обитания. Однако если правильно подобрать сорта, адаптированные под ограниченные условия произрастания, то можно будет добиться небольшого цитрусового урожая.

Особенности грейпфрута

В отличие от большинства культур этот цитрус не был выращен с использованием селекционирования, он появился сам по себе. Грейпфрутовое дерево цветет ароматными мелкими соцветиями, его высота в домашних условиях составляет около двух метров. Сорта, используемые для домашнего выращивания, представлены немалым разнообразием, самыми популярными являются сорта шеддок, дункан, флэйм, рио ред и марш.

Кроме плодоношения, дерево приносит еще и эстетическую пользу, поскольку его внешний вид идеально подходит для украшения и декора комнаты. А также грейпфрут несет в себе некоторые полезные для человеческого организма свойства, как, например, способность стимулировать иммунную систему и выработку желудочного сока и укреплять нервную систему.

Как правильно посадить грейпфрут

В грейпфрутах содержится много семян, с помощью которых и размножают эту культуру. Для этого необходимо выбрать спелый плод, желательно со сладкой мякотью, а из него отобрать несколько косточек максимально крупной и правильной формы.

Перед посадкой семена не надо подвергать просушиванию, их сразу помещают в заранее подготовленный грунт. Субстрат для выращивания может представлять собой смесь торфа, песка и цветочной земли. После помещения каждой косточки в отдельную лунку глубиной около двух сантиметров, емкость с семенами помещают в теплое, сухое место, поливают и накрывают сверху полиэтиленом.

Выращивание и уход за грейпфрутовым деревом

Прежде всего для правильного роста и развития растения надо стараться максимально приблизить условия выращивания к его естественным условиям обитания.

Емкость, которая будет служить грейпфруту домом, должна быть достаточно просторной, чтобы корневая система дерева не чувствовала себя некомфортно. Грейпфрут любит частые, но умеренные поливы, а также умеренную влажность воздуха. Следует однако отметить, что переизбыток влаги также негативно сказывается на его росте и развитии, поскольку корневая система может быть подвергнута загниению.

Для активного плодоношения грейпфрут обязательно надо подкармливать. В частности, подойдут минеральные комплексные удобрения, которые вносят в почву не реже раза в месяц.

По мере роста деревья необходимо пересаживать. В целом процедуру можно проводить раз в три года.

Конечно, грейпфрут — довольно прихотливая и капризная культура для выращивания. Однако при должном соблюдении рекомендаций она будет радовать вас вкусными фруктами и красивым внешним видом на протяжении многих лет.

Источник фото: wikipedia.org

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