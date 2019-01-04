Обрезка деревьев и кустарников: распространенные ошибки

Чтобы сад выглядел красиво в любое время года, нужно следить за его состоянием, поливать растения, деревья и цветы в должном объеме, заботиться об их пересадке на более широкие площади, когда корневая система становится большой и не помещается в горшках или уголках сада.

Залогом успеха служит желание заниматься садом, помогать ему расти и становиться лучше. Для растений также важна обрезка, она помогает ускорить рост и увеличить количество плодов, которые можно собрать с дерева.

Процесс может показаться простым, но для его выполнения могут понадобиться хотя бы начальные знания об обрезке растений. Они помогут провести обрезку в короткие сроки и выполнить работу качественно.

1. Обрезка только плохих или сгнивших веток

Обрезание плохих веток может помочь избавиться от них, но не от очага "болезни" растения. Если же они старые и пришло время избавиться от них, но дерево не может этого сделать, нужно помочь ему. Но не стоит забывать о ближних ветках, они могут быть заражены даже при хорошем состоянии.

Для полного контроля нужно удалить ветку до начала, где находится ростовая почка. Потом взять в руки пилу и убрать лишнее — срез должен быть направлен в сторону спиленной ветки.

Старые и сухие стебли можно использовать в хозяйстве, для растопки камина или печи.

2. Тупой инструмент неприемлем

Использование тупых ножниц, кусачек и секатора превращает процесс в муку для растения. Оно начинает чувствовать боль с первых секунд, а человек не задумывается о причиняемом вреде.

Обрезка может затянуться на долгое время из-за невозможности быстро и резко отрезать нужные ветки. Они будут обламываться и могут поранить руки.

Для того чтобы наточить инструмент, нужно использовать специальные приборы, но наточка поможет избежать появления проблем, связанных с состоянием растений.

Инвентарь для работ на дачном участке или в саду должен тщательно очищаться и затачиваться. Если инструмент вышел из строя и сломался, не стоит использовать его для обрезки — может возникнуть ситуация, при которой вы можете пораниться и вам самим понадобится помощь.

3. Отрезание только крайних веток недопустимо

Частой ошибкой является отрезание боковых веток, которые мешают проходу или не позволяют растению разрастаться. Но ветки, находящиеся в середине кустарника или дерева, также могут мешать нормальному росту и способствовать развитию болезней и загниванию.

Работу начинать нужно именно с центра, постепенно перемещаясь к боковым веткам, чтобы дать растению возможность и дальше разрастаться.

4. Обрезка почек — это неправильно

При неаккуратном обращении с инструментом и невозможности нормально следить за процессом обрезки можно случайно задеть назревающие или уже вылезшие почки. Из них в будущем могут развиться новые плоды, листья или веточки, срезание почек не поможет избавиться от основной проблемы.

С секатором стоит работать аккуратно и следить за тем, чтобы почки оставались в целости.

Источник фото: "Крым.Реалии"

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