Шесть способов хранения яблок

Если вы собрали богатый урожай с ваших яблонь, однако не хотите, чтобы он быстро испортился, выбирайте наиболее подходящий вам метод хранения из представленных ниже.

Помимо этого следует выполнять два правила. Во-первых, фрукты не должны соприкасаться друг с другом. Во-вторых, в целях избегания прорастания семечек, укладывайте яблоки черенками вверх.

Перед укладкой не нужно мыть плоды, это лишь ускорит их гниение.

Способ первый. Обертывание в бумагу

Оберните каждое яблочко бумагой и салфеткой как можно плотнее, чтобы предотвратить попадание воздуха. Далее уложите завернутые плоды в ящик одним слоем.

Способ второй. Многослойность

Этот метод помогает защитить яблоки от соприкосновения:

Поместите на дно коробки опилки или сено.

Положите яблоки, избегая касания.

Покройте сверху теми же опилками либо сеном.

Не нужно делать более трех слов в одном ящике.

Что еще может подойти Вместо сена и опилок могут подойти: песок, луковая шелуха, торф, мох или листья.

Способ третий. Земляная яма

Выройте яму около семидесяти сантиметров глубиной.

Поместите на дно можжевеловые ветви. Они защищают яблоки от грызунов.

Фрукты разместите по плотным пакетам, примерно по пять килограммов.

Поместите пакеты в яму и засыпьте землей.

Способ четвертый. Пакеты

Фрукты поместите в пакеты из полиэтилена по три-четыре килограмма и завяжите их.

Сделайте две дырки, чтобы в пакеты мог проникать воздух.

Пакеты поместите в место с температурой от минус одного до плюс одного по Цельсию. Отлично подойдет балкон.

Способ пятый. Ультрафиолетовая защита

С помощью ультрафиолетовой лампы обработайте фрукты в течение получаса на расстоянии полутора метра.

Яблоки поместите по ящикам и оставьте их в холодном месте.

Способ шесть. Восковая обработка

Используйте пятьсот миллилитров спирта и сто граммов прополиса, нагрев жидкость до семидесяти градусов. На несколько секунд окуните в раствор яблоки. Высушите их. Храните плоды в прохладном помещении.

Условия хранения фруктов

Долго сохранять яблоки целыми получится лишь в случае соблюдения нескольких условий их хранения.

Условие 1. Сортировка яблок

Профессиональные садоводы рекомендуют придерживаться правильной сортировки:

Разные сорта следуют держать в различных ёмкостях.

Сортировка должна производиться согласно размеру.

Более мягкие фрукты кладите впереди, так как они менее качественные.

Условие 2. Помещение для хранения

Это непременно должно быть прохладное место. Хорошо подойдут холодильник, балкон, чердак, подвал. Во время морозов яблоки стоит прикрыть одеялом.

Условие 3. Емкость

Для хранения яблок хорошо подойдет как коробка, так и ящик или корзина. Тем не менее любая емкость должна быть чистой, прочной, с наличием отверстий для проникновения воздуха.

Условие 4. Температура хранения

Температура хранения зависит от сорта плодов. Так, летним яблокам лучше оставаться в чуть более теплой среде. Средняя температура не должна быть меньше одного градуса мороза и четырех градусов тепла. Рекомендованная влажность — от восьмидесяти пяти до девяносто пяти градусов.

Источник фото: pxhere.com

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