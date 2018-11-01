Шесть способов хранения яблок

Если вы собрали богатый урожай с ваших яблонь, однако не хотите, чтобы он быстро испортился, выбирайте наиболее подходящий вам метод хранения из представленных ниже.
Помимо этого следует выполнять два правила. Во-первых, фрукты не должны соприкасаться друг с другом. Во-вторых, в целях избегания прорастания семечек, укладывайте яблоки черенками вверх.
Перед укладкой не нужно мыть плоды, это лишь ускорит их гниение.
Оберните каждое яблочко бумагой и салфеткой как можно плотнее, чтобы предотвратить попадание воздуха. Далее уложите завернутые плоды в ящик одним слоем.
Этот метод помогает защитить яблоки от соприкосновения:
Что еще может подойти Вместо сена и опилок могут подойти: песок, луковая шелуха, торф, мох или листья.
Используйте пятьсот миллилитров спирта и сто граммов прополиса, нагрев жидкость до семидесяти градусов. На несколько секунд окуните в раствор яблоки. Высушите их. Храните плоды в прохладном помещении.
Долго сохранять яблоки целыми получится лишь в случае соблюдения нескольких условий их хранения.
Профессиональные садоводы рекомендуют придерживаться правильной сортировки:
Это непременно должно быть прохладное место. Хорошо подойдут холодильник, балкон, чердак, подвал. Во время морозов яблоки стоит прикрыть одеялом.
Для хранения яблок хорошо подойдет как коробка, так и ящик или корзина. Тем не менее любая емкость должна быть чистой, прочной, с наличием отверстий для проникновения воздуха.
Температура хранения зависит от сорта плодов. Так, летним яблокам лучше оставаться в чуть более теплой среде. Средняя температура не должна быть меньше одного градуса мороза и четырех градусов тепла. Рекомендованная влажность — от восьмидесяти пяти до девяносто пяти градусов.
Источник фото: pxhere.com
Читайте также:
Яблоки укрепят иммунитет, нервы и все остальное
Яблочный Спас. Время лечиться яблоками
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Контрсанкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний - это серьезный удар по экономике Украины, Петру Порошенко и это сигнал американцам.