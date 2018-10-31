Сажаем лук в преддверии зимы

Многие люди занимаются выращиванием лука в основном летом. Однако на деле выращивать лук можно и зимой.

Если правильно подобрать сорт и время посадки, то по весне овощ появится на свет примерно на две с половиной недели раньше обычного.

Когда следует заниматься посадкой?

Сажать культуру стоит ориентировочно в конце осени. При этом стоит учитывать специфику погодных условий вашего региона.

Потребуется некоторое количество времени, чтобы лук смог пустить корни. Соответственно, лучше всего сажать овощ примерно за одну-две недели до начала холодов.

Начинать сажать лук можно при 5-7 градусах Цельсия. Подобные температурные условия должны оставаться стабильными, чтобы луковицы планомерно росли. При этом стоит избегать сильных морозов, чтобы лук не вымерз.

Плюсы зимней посадки лука

Лук созревает раньше

При посадке овоща осенью, уже весной он начинает давать зеленые ростки. Так, лук можно будет выкапывать с грядок на две с половиной недели раньше.

Здоровый лук

При посадке лука осенью, в весеннюю пору он начинает обильно прорастать. В то время как луковая муха вредит подобным культурам, наш лук, посаженный осенью, уже не будет подвергнут этой напасти.

Редкая прополка

Довольно просто высаживать культуру перед зимой, ибо такой способ посадки не требует больших сил. Благодаря тому, что лук будет прорастать рано, сорняков рядом с ним будет на порядок меньше. Так, заниматься прополкой посаженного по осени лука можно будет намного меньше.

Экономия времени

Весной, при открытии нового сезона, дел очень много и дорога каждая минута. Таким образом, если вы посадите лук и другие овощные культуры перед зимой, то заметно сэкономите время.

Какой вид лука лучше всего посадить на зиму?

На зиму можно высаживать практически любые виды лука, учитывая тот факт, что всем сортам подойдет одинаково подготовленная земля.

Места для высадки лука

Для посадки стоит найти равнинное место с достаточно хорошей освещенностью, чтобы по весне, когда весь снег сойдет, лук начал прорастать.

Посадить овощ можно также на месте огурцов, помидоров, свеклы, зелени, зерновых культур и картофеля. Заниматься посадкой лука на прежние места следует только спустя 4-5 лет.

Подготовка почвы

До посадки нужно хорошо разрыхлить землю, чтобы воздух хорошо циркулировал, показатель кислотности должен быть минимален. Из-за окисления почвы следует проводить известкование.

Можно удобрить землю суперфосфатом, сульфатом аммония, хлоридом калия. Большая концентрация азота находится в перегное. Внесите три-четыре килограмма перегноя на один квадратный метр, при необходимости можно добавить немного суперфосфата.

Посадка лука

Предварительно подготовив лук, необходимо посадить его вглубь примерно на пять сантиметров, чтобы зимой он не замерз. Сверху следует присыпать его землей. Далее следует замульчировать грядки для лука, чтобы последний не погиб от холода.

Источник фото: ru.m.wikipedia.org

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