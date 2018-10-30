Посадка озимого чеснока: маленькие хитрости

Лучшим сезоном для посадки чеснока считается осень. Для того чтобы получить крупные головки и зубчики чеснока, это луковичное растение обычно сажают за 30 дней до наступления устойчивых холодов, то есть в сентябре-октябре. Главным секретом богатого качественного урожая является верный выбор места под посадку и подготовка грядки.

Глубина и сроки посадки

Многие сажают чеснок на небольшую глубину — не более 3-5 сантиметров. Срок посадки в этом случае варьируется от двух до трех недель перед первыми заморозками. Некоторые предпочитают заглублять чеснок на 10-15 сантиметров, аргументируя свой выбор тем, что так чеснок лучше переносит зимние морозы. Углубленную посадку чеснока можно проводить намного раньше, начиная с конца августа.

Выбор места посадки

Почва, в которой будет зимовать чеснок, должна быть достаточно плодородной и обладать нейтральной или пониженной кислотностью. Лучше всего расположить грядку не на теневой стороне.

Нелишним будет отметить, после каких предшественников лучше всего сажать озимый чеснок. Как и в большинстве случаев, лучшими предшественниками являются бобовые культуры, а также томаты, огурцы, кабачки, тыква.

Подготовка грядки для посадки чеснока под зиму

Прежде всего, почва будущей грядки должна содержать в себе достаточное количество питательных элементов, чтобы "прокормить" наш чеснок. В связи с этим уже в конце августа почву насыщают различными минеральными и органическими удобрениями. Это может быть перегной, мел, золы, сульфат калия или суперфосфат.

После этого можно приступать к формированию грядки. В высоту идеальная грядка составляет около 20 сантиметров, а в ширину может достигать 1 метра.

Как только грядка обустроена, необходимо подождать некоторое время до непосредственно самой посадки. Многие огородники спешат высадить чеснок сразу же, однако это сказывается на его росте и развитии, из-за чего может пострадать урожайность. Почве надо дать осесть после перекопки и лишь после этого приниматься за посадку луковичного растения.

Дабы предотвратить развитие различных заболеваний, почву можно обработать однопроцентным раствором медного купороса.

Некоторые хитрости по высадке чеснока для получения большого урожая

1. При подкормке почвы желательно обойтись без навоза. Навоз сильно подкисляет почву, а чеснок любит нейтральную реакцию среды.

2. Не нужно сажать чеснок два года подряд на одном и том же месте.

3. Просушенные зубчики чеснока можно замочить перед посадкой, чтобы предупредить различные его заболевания.

4. Не вдавливайте зубчики в грядку изо всех сил. Это может нарушить рост корней.

5. После посадки стоит замульчировать зубчики торфом или перегноем.

Источник фото: pxhere.com

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