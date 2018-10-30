На пороге зимы: сажаем свеклу в яичные формочки

Большинство огородников обильно сеют свеклу на своем участке перед наступлением зимы. Посадка традиционным способом приводит к скученности на грядке. Для того чтобы предотвратить это явление, можно воспользоваться методом посадки свеклы при помощи коробочек из-под яиц.
Следует начинать посев семян в тот момент, когда температура воздуха заметно понизится и наступят первые заморозки. Следите за тем, чтобы не началась оттепель, так как саженцы могут начать прорастать и далее, при резкой смене температуры, просто-напросто вымерзнуть.
В центральной части страны посев можно начинать примерно в середине — конце осени, все зависит от погодных условий. На юге посадку следует проводить немного позднее. В северных частях России нужно сажать культуру в начале осени.
Хорошо выбранное место для посадки может послужить гарантом хорошего роста и урожая свеклы. Необходимо высаживать овощ на равнинном участке, все это делается для того, чтобы по весне не произошел потоп на грядках со свеклой.
Для посадки нужно найти такое место, чтобы с приходом весны снег там быстрее всего сошел, и культура получала обильное тепло солнечного света.
Таким образом, свекла заметно быстрее прорастет и станет более крепкой. В связи с хорошей закалкой свекла не будет бояться весенних заморозков. Помимо этого, культура будет менее уязвима для вредителей.
Овощ лучше засеять туда, где до этого момента росли огурцы, помидоры, картофель и разнообразная зелень.
Для удачного дальнейшего роста овоща стоит сажать его в заранее разрыхленную землю. При посадке можно воспользоваться органическими и минеральными удобрениями.
Готовить почву нужно примерно за две недели до начала рассадки, чтобы до этого момента удобрения хорошо заполнили землю.
Перегной можно использовать как органическое удобрение, пропорция — три килограмма на один квадратный метр. Также можно воспользоваться 30 граммами суперфосфата, десятью граммами сульфата калия или древесной золой.
Необходимо заполнить удобрениями всю почву, а затем хорошо вскопать.
Достаточно удобно рассеивать семена овощей в яичные формочки. Для этого необходимо положить на землю яичный лоток и хорошенько надавить, чтобы добиться глубины в пять сантиметров. Путем перемещения лотка следует таким образом "пройтись" по всем частям вашей грядки.
В маленькие луночки засеиваем свеклу. Стоит отметить, что сеять нужно через одну лунку.
В связи с тем, что корни у данного овоща достаточно большие, следует сажать их подальше друг от друга. Далее можно добавить на грядку перегноя. При выпадении снега можно засыпать им грядки для утепления.
В результате описанных выше действий, спустя время, можно получить здоровую и крупную свеклу.
Источник фото: pxhere.com
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