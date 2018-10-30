Шесть сортов картофеля, которым не страшна парша

Паршой называется весьма распространенная болезнь картошки, которая может сократить примерно на половину ваш урожай и испортить тот картофель, который у вас останется.
Защитой от подобной болезни может послужить грамотный выбор сорта картофеля.
Несомненно, при появлении на вашем картофельном участке данной болезни, следует незамедлительно начинать борьбу с ней.
Если в дальнейшем вы будете использовать зараженную картошку, даже самые тщательные способы борьбы с ней не принесут результата.
Рассмотрим сорта картофеля, которые наиболее устойчивы к означенной выше напасти.
Картофель, который рано созревает, достаточно устойчив к подобного роду заболеванию. В свою очередь, он не требует обильного полива, но может быть заражен фитофторой.
Примерное время созревания составляет порядка 80 дней, плоды в итоге весят около 165 граммов. Наряду с розоватой кожей обладает светлой мякотью. В результате урожай может составить порядка четырех килограммов с одного квадратного метра.
Данный вид картофеля на вид весьма привлекателен: сглаженная желтоватая кожа и беловатая мякоть дают данному сорту высокие показатели по продажам.
Он имеет иммунитет не только к парше, но, и к фитофторе, поэтому его выбирают большинство огородников.
Созревает такой картофель за 90 дней, плоды достигают веса примерно в 120 граммов, с одного квадратно метра можно собрать около трех килограммов урожая. Также сам картофель отлично хранится.
Данный сорт хорошо подойдет для посадки на часто эксплуатируемых участках земли. Обладает иммунитетом к парше и другим видам болезней.
Круглые плоды с с золотой кожей достигают веса примерно в 130 граммов, с одного квадратного метра можно собрать до 4 килограммов картофеля. Время созревания — 90 дней, довольно хорошо сохраняется.
Сорт, который рано созревает и хорошо устойчив к парше, картофельному раку и другим картофельным болезням. Имеет среднюю устойчивость к бактериям и вирусам, но может быть заражен фитофторой.
Созревает порядка семидесяти дней, довольно легко справляется с жаркой погодой и нехваткой воды.
Окончательно розоватые плоды могут достигать веса до 135 граммов, с одного квадратного метра можно собрать около четырех килограммов картофеля.
В связи с ранним созреванием его редко оставляют на хранение.
Долго созревающий сорт из Белоруссии устойчив к большому спектру картофельных заболеваний.
По сравнению с другими сортами — данный отличается довольно плотными листьями. Таким образом, можно не опасаться появления колорадских жуков и их пагубного воздействия.
Созревает за 130 дней. Плоды вырастают довольно большие и достигают примерно двухсот граммов по весу. Также имеют высокую урожайность, с одного квадратного метра можно собрать до 5-6 килограммов урожая.
Сорт, который имеет среднее время созревания, будет полезен тем, кто нечасто находится у себя на огороде.
Такому картофелю не страшны большинство болезней, жара, засуха и механические повреждения.
Имеет средние вкусовые характеристики, зреет порядка 90 дней и достигает веса примерно в 130 граммов. С одного квадратного метра можно собрать порядка 3,5 килограммов картофеля. Обладает коричневатой кожурой с белой мякотью внутри.
Разумеется, абсолютно устойчивых ко всем видам опасностей сортов картофеля не бывает, поэтому не следует забывать и о профилактических работах.
Но при посадке данных видов вы заметно сократите работы на картофельном поле и избежите парши.
Источник фото: pxhere.com
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