Выращиваем помидоры на подоконнике

Зимой, когда царит дефицит витаминов и хочется овощей прямиком с грядки, идеальным решением проблемы становится выращивание помидоров в домашних условиях. Это под силу любому, если следовать ряду несложных рекомендаций.

Сорта помидоров для домашнего выращивания

Основными критериями, на которые стоит обращать внимание во время выбора сорта, являются: низкорослость, некрупные габариты и многоплодность.

Все эти требования встречаются у определенных сортов, каждый из которых имеет свои особенности. О них и пойдет дальше речь.

Жемчужина желтая - это раннеспелый желтоплодный гибрид. Его преимуществами является невосприимчивость к болезням, а также — температурным перепадам и дефициту солнца. Красная жемчужина отличается от желтой фактически лишь цветом.

Бэлкони Уеллоу - среднеспелый сорт, также относится к гибридам. Плоды ярко-желтой окраски по размерам близки к черри. Сорт хорош высокой урожайностью.

Бонсай отличается высокой скоростью созревания плодов и урожайностью. Высота растения достигает полуметра, а его внешний вид способствует тому, что данный сорт иногда выращивают в качестве эстетического дополнения к декору квартиры.

Высевание помидорных семян

Лучшим периодом для высадки семян считается конец зимы и начало весны. Перед посевом семенной материал необходимо подготовить: его замачивают в растворе марганцовки для обеззараживания, а после — в стимуляторе роста примерно в течение десяти часов.

Затем необходимо дождаться, когда семена пустят корни. Для этого их помещают на влажную марлю и оставляют на два дня. Лишь после этого семена переносят в емкости с почвой.

Требований к почве у томатов немного. Лучшим выбором грунта будет смесь из торфа, дерновой земли и перегноя, ингредиенты которой берутся в равном количестве, или же можно воспользоваться готовым субстратом из магазина.

Посевной материал высаживают на глубину в один сантиметр, оставляя расстояние между растениями в три сантиметра.

Уход за помидорами в период роста рассады

Рассаде необходимо подобрать такое место для развития, чтобы оно хорошо прогревалось и не было ветреным. Сверху семена укрывают пленкой, а после появления первых ростков размещают горшки на подоконнике.

Томатам крайне важны температурный режим и освещение. Ночью температура должна быть около 17 градусов Цельсия, а днем — до 25 градусов Цельсия.

Чтобы увеличить световой день, можно воспользоваться люминесцентной лампой, размещенной на расстоянии 25 сантиметров от листьев растений.

Во время развития рассады подкормку проводят в три этапа. Первый — применение раствора одной чайной ложки мочевины в трех литрах воды.

Второй (основной) — использования органического комплексного удобрения.

Во время третьего этапа полив совмещают с подкормкой, разбавляя одну столовую ложку нитрофоски в трех литрах воды.

Источник фото: pxhere.com

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