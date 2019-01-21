Три способа использовать зеленые помидоры в готовке

Польза красных помидоров известна уже давно. Помимо приятного и насыщенного вкуса, они обладают полезными для человеческого организма свойствами — богаты витаминами и минералами, позволяют запускаться различным важным процессам в организме.

Их используют в приготовлении различных блюд и употребляют в привычном виде — можно посыпать спелый помидор солью и вспомнить вкус детства.

К зеленым же помидорам в России относятся со смешанными чувствами — люди не могут понять их пользы и вкуса, для иных же они являются деликатесом и используются для приготовления соответствующих блюд.

Недоспелые помидоры имеют специфический вкус, но отличаются длинным списком замечательных свойств. Их также можно использовать для создания кулинарных шедевров и добавлять во многие блюда. Ниже перечислены ряд способов, как можно использовать зеленые помидоры с максимальной эффективностью. Возможно, эта информация позволит вам полюбить их.

Из подобных помидоров можно сделать прекрасные соленья. Для них понадобятся сами помидоры, вода и соль. Лучше не использовать различные специи и приправы — вкус может стать резким или неожиданным, продукт испортится и придется покупать ингредиенты заново.

Следует поместить зеленые помидоры в специальную емкость, лучше — большую банку, и залить их раствором воды и соли. Такой рассол используют для приготовления соленых огурцов, множество хороших рецептов можно найти в домовых книгах.

После брожения нужно отправить банки в прохладное место, отлично подойдут погреб или чулан. Соленья можно употреблять в пищу спустя месяц после того, как они были приготовлены.

Вторым хорошим способом для использования зеленых помидоров является их жарка. Есть даже книга со схожим названием, рассказывающая о жизни владельцев маленького кафе, главным блюдом которого были жареные зеленые помидоры.

Их вкус не спутать ни с чем — яркое послевкусие позволяет почувствовать тонкую кислинку, придающую помидорам еще большую прелесть. Чтобы их поджарить, также не стоит использовать специи и приправы. Блюдо будет выглядеть завершенным, даже если при готовке использовать только масло и соль.

При жарке помидоры начнут выделять сок, который станет прекрасным дополнением к блюду и создаст ощущение присутствующего соуса. При этом блюдо будет натуральным и полезным.

Из зеленых помидоров можно делать кетчуп, и его вкус будет насыщеннее и ярче, чем из спелых плодов.

Многое зависит от консистенции кетчупа, которая, в свою очередь, связана с самими помидорами и степенью их спелости. Зеленоватые плоды могут быть достаточно твердыми. При изготовлении соуса или кетчупа из них следует помнить о возможном загустении получаемого продукта.

Не стоит бояться экспериментировать и пробовать готовить по новым рецептам — любители кетчупа из таких помидоров уверяют, что после его употребления не захочется возвращаться к употреблению привычного соуса.

Рецепторы быстро привыкают к необычному сочетанию продуктов. Готовить кетчуп можно по привычному рецепту, но нужно добавлять больше воды для создания подходящей консистенции.

Источник фото: pxhere. com

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