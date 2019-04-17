Медики дали рекомендации по сохранению здоровья при работе на даче

В преддверии начала дачного сезона врачи назвали правила, которые помогут дачникам получить хороший урожай и сохранить собственное здоровье. По информации медиков, именно во время начала дачного сезона наблюдается всплеск сердечно-сосудистых заболеваний.



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Медики утверждают, что вполне обычные позы для садоводов и дачников могут вызвать инфаркт или инсульт. Для этого достаточно согнуть спину и низко наклонить голову, либо долгое время провести на корточках.

Если долгое время держать голову слишком опущенной, то спустя несколько часов будет нарушен отток крови. В самом плохом исходе это может привести к увеличению артериального давления, которое с некоторой вероятностью может спровоцировать потерю сознания и даже инсульт.

Длительное сидение на корточках чревато возникновение гипертонического криза, по той же причине — увеличение артериального давления. Кроме этого, такое положение может привести к острой боли в тазобедренных суставах, коленях и позвоночнике.

Усердная работа на дачном участке оказывает негативное влияние не только на сердечно-сосудистую систему. Существенной нагрузке подвергается позвоночник. Например, во время прополки позвоночник выгибается таким образом, что межпозвоночные диски испытывают высокую нагрузку. Это становится причиной развития радикулита, остеохондроза и возникновения острых болей в седалищном нерве.

Несмотря на все перечисленные трудности, медики подчеркивают, что умеренная трудовая деятельность на даче положительно влияет на здоровье человека. Благотворный эффект испытывают сосуды и сердце.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое позвоночная грыжа и как с ней бороться. Травмы, стереотипные, избыточные или неправильно распределенные нагрузки на позвоночник постепенно приводят к дегенеративным изменениям в межпозвонковых дисках, а затем и к грыже. Этот процесс зачастую сопровождается болями в спине, выраженным дискомфортом в различных отделах позвоночника, но может проходить и бессимптомно. Грыжей межпозвонковых дисков страдает 12-35% людей в разных странах.

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