8 правил для безопасной покупки дачи от кадастровой палаты

Согласно исследованию ВЦИОМ, более трети россиян собираются провести майские праздники на даче. Примечательно то, что далеко не все имеют собственный участок с домиком, поэтому многие россияне уже присматриваются к дачным участкам.



Дачная реформа: будут ли сносить самострой? / Новости от 26.12.2018 18:38

Кадастровая палата Росреестра напоминает, что недавно вступила в силу "дачная реформа", поэтому при покупке участка необходимо соблюдать несколько правил безопасности. В ведомстве отмечают, что несоблюдение правил может привести к серьезным последствиям в виде убытков, штрафов, а также полной утрате права собственности.

1. Первое правило безопасной покупки дачного участка и всей недвижимости в принципе — производить сделку купле-продажи строго с владельцем. Перед самой сделкой необходимо проверить, что лицо, с которым вы собираетесь заключить сделку обладает свидетельством о праве собственности. Свидетельство может заменить выписка из Единого госреестра недвижимости.

2. Второе правило безопасной покупки дачного участка - проверка достоверности. Перед покупкой участка необходимо самому сделать запрос в ЕГРН, чтобы получить выписку по интересующей недвижимости и проверить достоверность данных, предоставленных владельцем.

3. Третье правило безопасной покупки дачного участка — согласие родных и близких владельца. Причем согласие должно быть оформлено на бумаге и заверено юристом. Например, если участок принадлежит семейной паре, и вы проводите сделку с мужем, то необходимо иметь юридическое согласие его жены на передачу собственности.

4. Четвертое правило безопасной покупки дачного участка - бдительность. Если вам пытается продать участок посредник с доверенностью на право собственности, немедленно запросите у нотариуса проверку подлинности доверенности, поскольку эту схему обычно используют мошенники.

5. Пятое правило безопасной покупки дачного участка - документальное сопровождение сделки. Возникают случаи, когда владелец вместо права собственности предлагает передать книгу садовода. Однако этот документ не имеет никакой юридической силы, поэтому не сможет доказать ваше обладание участком. От такого юристы рекомендуют сразу отказаться.

6. Шестое правило безопасной покупки дачного участка - проверка ограничений. Нередко случается, что на участок могут быть наложены различные ограничения из-за его территориального расположения. Например, это часто случается, если земля находится вблизи аэропорта или в водоохранной зоне. Эти ограничения должны быть прописаны в ЕГРН.

7. Седьмое правило безопасной покупки дачного участка - проверка разрешенных видов использования участка. Если на участке находится жилой дом с коммуникациями, то по документам эта земля должна значиться как "под строительство индивидуального жилого дома". Если же жилой дом находится на участке, который предназначен "для ведения подсобного хозяйства" — то это самострой и, соответственно, проблемы.

8. Восьмое правило безопасной покупки дачного участка - проверка соответствия фактического места расположения объектов с местом, указанным в документах. Специалисты рекомендуют проводить осмотр участка с кадастровым инженером, чтобы он смог выявить несоответствия в кадастровой документации, например, когда забор расположен не в том месте, где он должен находиться по документации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об основных тезисах "дачной реформы" и как она отразиться на жизни простых россиян.

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