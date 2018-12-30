Какие травы подойдут для устройства декоративных лужаек

Каждый дачник мечтает украсить свой участок красивой зеленой лужайкой. Густое плотное покрытие может получиться только при использовании определенных видов трав, семена которых продают в специализированных магазинах. В этом случае газон будет выглядеть ухоженным и максимально привлекательным.

Какие бывают газоны?

В целом газоны бывают для украшения и специального назначения. К последним относятся площадки для футбола, гольфа, других спортивных мероприятий и так далее. Декоративные же лужайки, в свою очередь, делятся на несколько подвидов:

— стандартный газон;

— партерный — самый изысканный и дорогой вид парадного покрытия;

— мавританский — газоны, которые создаются из смеси газонных трав (однолетников и многолетников) с цветочными растениями;

— луговой;

— английский.

Как выбрать лучшее покрытие для газона?

В первую очередь для получения наилучшего результата травы должны иметь корневищно-кустовой рост.

При выборе трав необходимо учитывать их особенности, устойчивость к засухе и заморозкам, а также их отношения к влажности, свету, тени и другим окружающим факторам.

Тип грунта также стоит подбирать, согласуясь с предпочтениями выбранной травы.

Помимо этого, необходимо, естественно, учитывать собственные вкусовые предпочтения и цели, которые вы преследуете при создании газона.

Смеси из трав бывают нескольких типов, каждый из которых наделен ярко выраженными особенностями:

солнечные, исходя из названия, предпочитают незатененные площадки и достаточно теплые условия;

теневые - их название, как и в первом случае, характеризует их предпочтения;

универсальные - сочетают в себе качества первых двух групп;

быстрые - способны быстрее всех других заполнять какие-либо участки, особенно поврежденные, неровные газоны.

Разновидности газонных трав

Мятлик луговой является традиционным выбором. Это растение быстро зеленеет, устойчиво к перепадам температур, однако при недостаточном поливе теряет свой первоначальный вид. Кроме того, лужайку из мятлика необходимо регулярно очищать от сорняков.

Райграс многолетний. Данное злаковое растение отличается хорошей жизнеспособностью в условиях теплого климата, поэтому газон, созданный с его помощью, будет оставаться зеленым вплоть до заморозков. Райграс устойчив к заболеваниям, вытаптыванию и обладает отличной скоростью всходов.

Овсяница красная - крайне неприхотливое растение. Даже без особого ухода лужайка из овсяницы будет выглядеть красиво и нежно. В преимущества овсяницы также входят ее засухоустойчивость и теневыносливость.

Клевер или трилистник используется для покрытия больших площадей. Самыми популярными его разновидностями являются белый, луговой и красный клевер. Растение любит влагу и удобрения, но в целом считается культурой, не требующей особого ухода.

Источник фото: pixnio.com

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