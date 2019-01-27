Дачные новаторы: памперсы в деле

Кто на свете главный новатор и изобретатель? Конечно же, дачник. Только этот человек способен соединить несоединяемое и использовать в хозяйстве то, что даже в голову не придет человеку, у которого нет огорода. В ход идет все, легче назвать те предметы, которые не найдут себя на участке. Сегодня речь пойдет о памперсах. Сложно поверить, но на огороде им самое место.

Принцип работы памперсов в огороде

Материал, который непосредственно работает в огороде, — это гидрогель. Именно он является главной составляющей подгузника. Если навести справки в Сети по поводу цен на гидрогель, то станет ясно, что идея использовать подгузники на огороде не такая нелепая.

Сам по себе гидрогель — это материал который впитывает огромное количество жидкости и постепенно ее отдает при высыхании. Такой гидрогель способен выполнять свои функции на протяжении нескольких лет. И если добавлять его в грядки, то они будут в два раза меньше нуждаться в поливе и позволят дачнику уехать на некоторое время.

Понятно, что новые подгузники очень дороги, но совершенно спокойно можно использовать подгузники, бывшие в употреблении. Главное добывать гидрогель с внешней стороны.

Памперсы для овощей

Перед самой высадкой рассады помидор и огурцов, в ямки можно добавить немного бывшего в употреблении гидрогеля. Через некоторое время будет отчетливо видно, где есть гидрогель. В этих местах земля остается влажной, в других она пересохнет. Если отсутствует возможность в постоянном поливе, то это просто незаменимый способ.

Хорошо высаживать в лунки со смесью грунта и гидрогеля тыквы, патиссоны и кабачки. Вообще, можно экспериментировать практически со всеми культурами, главное — стараться соблюдать пропорцию один к пяти, где пять — это грунт.

Памперсы для комнатных растений

Если человек часто отсутствует дома, но при этом любит комнатные растения. То использование гидрогеля просто необходимо. В случае с комнатными растениями гидрогель перемешивают с грунтом, засыпают в горшки на дренаж и сверху присыпают чистым грунтом, чтобы исключить быстрое высыхание.

Обильно политые растения смогут продержаться без полива до месяца и при этом будут чувствовать себя прекрасного. Но есть одно "но". Все это сработает только в случае, если растение не будет находиться под прямыми солнечными лучами. На сильной палящей жаре нагревается горшок и очень быстро высушивает содержащийся в нем гидрогель. Поэтому растения лучше переставить в тень.

Еще надо помнить, что сильное воздействие солнца на смесь гидрогеля с землей может привести к плесени.

Читайте также:

Восемь секретов домашнего огорода

Полив и влажность воздуха

Баклажаны любят особенный полив. Какой?