Несколько идей для украшения сада зимой

Обладатель роскошного сада и владелец маленького дачного садика — все хотят, чтобы участок выглядел шикарно летом и зимой.

Для теплого времени года существует множество идей, помогающих заботиться об украшении сада. С наступлением холодов люди прячутся по домам, не хотят заниматься дизайном и подбирать различные украшения. Но атмосфера предстоящего праздника заставляет выходить из теплых помещений и приниматься за оформление участка.

Помощниками могут стать дети или внуки, приятное можно совместить с полезным — поиграть в снежки, развесить гирлянды и стать ближе остальных к прекрасному зимнему празднику.

Для осуществления идей не понадобится много времени или денег, нужно следовать желаниям и воплощать их!

Травянистые растения станут неплохим решением для декора. Они притянут взгляды гостей, и кто-нибудь обязательно спросит, где можно приобрести похожие.

Их внешний вид довольно экзотичный. Листья растений будто похожи на перья птиц, прилетевших на зимовку из теплых стран.

При выборе красивых злаков для украшения участка нужно помнить о морозостойкости приобретаемых растений. Некоторые виды травянистых нужно заворачивать в специальную пленку. Они не могут переносить отрицательных температур — значит, украшением зимой подобные растения точно не станут.

Красные ветви кустарников станут важным и главным акцентом в композиции, которую можно создать к Новому году. Красный дерен отлично подойдет для данного случая. Высадить его можно в ряды или кругом — в зависимости от идей, возникших в голове. Когда выпадет снег, кустарники превратятся в сказочные растения, похожие на красные розы в снегу.

Хвойные растения навсегда останутся классикой для посадки на дачном участке или в саду. Многие из хвойных могут переносить сильные морозы, их не придется укрывать и портить получающуюся композицию.

Посадить их так же можно по усмотрению, зачастую делают акцент на маленьких растениях, ведь большим нужно много времени для роста.

Ель можно будет украсить к празднику прямо на улице. Стоит только принести нужные украшения, и она преобразится в красивую елочку, которой будут рады и дети, и взрослые.

Растения с декоративными плодами станут интересным решением для зимнего сада.

Можно также посадить вечнозеленые растения. Под снегом они будут выглядеть даже лучше, чем без него.

Чтобы плоды не съели птицы, нужно позаботиться об их подкормке. Имеет смысл сделать кормушки и насыпать в них различные крупы. Птицы не станут лакомиться ягодами барбариса или кизила, когда есть еда гораздо вкуснее.

Декоративные скульптуры помогут превратить участок в маленькую сказку. Они позволят вспомнить детство и остаться в нем на несколько мгновений.

Фигурки можно приобрести в магазине или сделать собственными руками. Для этого могут понадобиться обычные старые детали от велосипеда, красивые ветки и шишки.

Пришло время включить фантазию, ведь волшебная пора все ближе!

Источник фото: maam.ru

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