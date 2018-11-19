Биофильный дизайн: сад у вас дома

Одна из лучших вещей, связанных с биофилией (ориентация на любовь к живому и на созидание — Ред.), — это ее гибкость, которая позволяет нам набирать силу из островков природы, таких как комнатные растения или деревья за окном.

Некоторые комнатные растения, например, алоэ вера, спатифиллум, хлорофитум, могут улучшить качество воздуха в помещении. Дело в том, что они обладают способностью отфильтровывать известные канцерогены, такие как бензол, формальдегид и трихлорэтилен. Известно, что последние могут проникать в воздух внутри помещений из определенных строительных материалов, бытовых химикатов и других источников.

Помимо очистки воздуха, комнатные растения повышают производительность офисных работников, а также уменьшают стресс.

Согласно исследованиям 2002 года, они могут даже увеличить болевой порог. В ходе эксперимента участникам было необходимо погружать руки в ледяную воду. Исследователи обнаружили, что те, кто смотрел на комнатные растения, выдерживали дольше и сообщали о более низком уровне боли, особенно если растения имели цветы.

Растения могут разрядить атмосферу в больницах, даже если видны они только через окно. Например, пациенты хирургических отделений в комнатах с видом из окна на естественную природу "имели более короткий послеоперационный период, получали меньше отрицательных оценочных комментариев в примечаниях медсестер и принимали меньше сильных анальгетиков", чем пациенты, у которых через окно было видно кирпичную стену, — сообщает исследование 1984 года.

"Сады действительно могут стать мощными инструментами для здравоохранения", — сказала профессор Калифорнийского университета в Беркли, профессор ландшафтной архитектуры Клэр Купер-Маркус. "Взаимодействие с природой в хорошо спроектированном саду, не вылечит рак и не исцелит обожженную ногу, но существуют доказательства того, что оно может уменьшить боли и стресс, повысить иммунную систему, таким образом, поможет в совокупности с другими методами лечения быстрее исцелиться".

Биофильный дизайн

Биофильный дизайн — это идея, которая использует комплексный подход к оказанию помощи современным средам обитания человека, имитируя наличие природной среды.

Это может означать множество вещей, от основной формы и расположения здания до строительных материалов, мебели и окружающего ландшафта.

Первый шаг: "Почему бы нам просто не выйти на улицу?" Второй шаг: "Мы просто можем поместить несколько деревьев внутри", — заявила недавно эксперт по биофизическим проектам и генеральный директор Международного института будущего жизни Аманда Стерджон.

Интерес к биофильному дизайну в последнее время процветает, заправляя исследованиями, которые выявили множество деталей. К ним относятся визуальные элементы, такие как естественное освещение или "биоморфные" формы и узоры, а также менее очевидные вещи — изменчивость температуры и воздушного потока, наличие воды, звуков, запахов и других сенсорных стимулов.

Источник фото: econet.ru

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