Восемь способов дать старому шлангу вторую жизнь

Одним из важнейших предметов на даче является шланг. Этот необходимый садоводу предмет должен всегда быть в порядке. Но жарким летом он может пересохнуть и лопнуть.
По закону подлости часто шланг теряет герметичность посередине. И тогда его просто выбрасывают. Но не стоит торопиться. Он ещё хорошо послужит, если применить смекалку, которой у дачников и садоводов хоть отбавляй.
Полив растений не обходится простой холодной водой. Садоводы знают, что тепличные культуры или уличные овощи нужно поливать подогретой водой.
Как правило, такая вода нагревается в бочке под солнечными лучами. Из этой бочки вода наливается в ведра, а потом переливается в лейку. Так вот, именно ведра причиняют наибольшее неудобство.
Тонкие ручки цинковых ведер сильно впиваются в руку, а если учитывать количество таких перенесенных вёдер, то рукам садовода приходится несладко. Кусок старого шланга, разрезанного вдоль и одетого на ручку ведра, сразу облегчит работу, делая ее более комфортной.
Таким же образом можно поступить и с острыми краями старых бочек. Нужно взять кусок шланга длиной - под окружность бочки - и также аккуратно и ровно разрезать его вдоль и надеть на края бочки.
Такая насадка позволит комфортно перемещать бочку и позволит не пачкаться и не царапаться о ее края. К тому же выглядит такая бочка более эстетично.
Такие же небольшие кусочки старого шланга, разрезанного вдоль, можно применять в качестве футляров для любого дачного инструмента. Их можно надевать на топоры, пилы, ножницы и даже на грабли. Это не позволит пораниться, что особенно актуально, если на участке играют дети.
Куски шланга, разрезанного вдоль, прекрасно закрепят пленку на дугах парника.
Старый, рваный шланг можно превратить в систему капельного полива. Стоит просто проложить такой шланг вдоль грядок огурцов или клубники, проделать возле каждого куста в шланге небольшое отверстие, и система готова. При подаче воды растения не зальет, а политы они будут равномерно.
Негодным шлангом можно подвязывать кусты или вплести в изгородь по типу ивовой плетенки. Вообще, шланг можно использовать как крепежный трос в любой ситуации.
Источник фото: pxhere.com
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