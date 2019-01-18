Восемь способов дать старому шлангу вторую жизнь

Одним из важнейших предметов на даче является шланг. Этот необходимый садоводу предмет должен всегда быть в порядке. Но жарким летом он может пересохнуть и лопнуть.

По закону подлости часто шланг теряет герметичность посередине. И тогда его просто выбрасывают. Но не стоит торопиться. Он ещё хорошо послужит, если применить смекалку, которой у дачников и садоводов хоть отбавляй.

Полив растений не обходится простой холодной водой. Садоводы знают, что тепличные культуры или уличные овощи нужно поливать подогретой водой.

Как правило, такая вода нагревается в бочке под солнечными лучами. Из этой бочки вода наливается в ведра, а потом переливается в лейку. Так вот, именно ведра причиняют наибольшее неудобство.

Тонкие ручки цинковых ведер сильно впиваются в руку, а если учитывать количество таких перенесенных вёдер, то рукам садовода приходится несладко. Кусок старого шланга, разрезанного вдоль и одетого на ручку ведра, сразу облегчит работу, делая ее более комфортной.

Таким же образом можно поступить и с острыми краями старых бочек. Нужно взять кусок шланга длиной - под окружность бочки - и также аккуратно и ровно разрезать его вдоль и надеть на края бочки.

Такая насадка позволит комфортно перемещать бочку и позволит не пачкаться и не царапаться о ее края. К тому же выглядит такая бочка более эстетично.

Такие же небольшие кусочки старого шланга, разрезанного вдоль, можно применять в качестве футляров для любого дачного инструмента. Их можно надевать на топоры, пилы, ножницы и даже на грабли. Это не позволит пораниться, что особенно актуально, если на участке играют дети.

Куски шланга, разрезанного вдоль, прекрасно закрепят пленку на дугах парника.

Старый, рваный шланг можно превратить в систему капельного полива. Стоит просто проложить такой шланг вдоль грядок огурцов или клубники, проделать возле каждого куста в шланге небольшое отверстие, и система готова. При подаче воды растения не зальет, а политы они будут равномерно.

Негодным шлангом можно подвязывать кусты или вплести в изгородь по типу ивовой плетенки. Вообще, шланг можно использовать как крепежный трос в любой ситуации.

Источник фото: pxhere.com

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