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Автор Анна Стрельцова

Зимние выходные на даче: сочетаем труд и развлечения

Садоводство » Ландшафт

Каникулы, проведенные на даче, часто остаются в памяти из-за ярких моментов: игры в снежки и лепка снеговика, интересные прогулки по лесу и разговоры по душам за чашкой горячего чая.

Полезные занятия, которые помогут скоротать время на даче зимой. 397277.jpeg

Люди привыкли отправляться на дачу за спокойствием и умиротворением, поиском места, где можно найти возможность спрятаться от шумного города и расслабиться.

Они находят отдых для души в просторных комнатах и садах, заваленных снегом, в сияющих улыбках близких и светлых эмоциях и чувствах, остающихся после подобного отпуска или долгих выходных.

Но поездка на дачу может стать не только приятной, но и полезной. За долгое время там скапливаются важные дела, которыми можно заняться в свободное от отдыха и развлечений время.

1. Уборка и устранение поломок в подсобных помещениях

Летом сад и уход за ним забирают чрезмерно много времени. Его не остается для уборки помещений, предназначенных для хранения инвентаря, прочих вещей и принадлежностей.

В этих помещениях нужно следить за чистотой, отсутствием сырости и протеканий после дождя или снега. В них можно хранить семена или рассаду, убирать туда ненужные в данный момент предметы.

Но поломки и скопленная грязь не будут ждать вечно! Взяться за уборку лучше дружной компанией, чтобы успеть управиться за несколько часов. Можно починить неработающие приборы или заняться отделкой места, в котором хранятся необходимые вещи.

2. Подготовка запаса дров

При наличии печки или бани можно заняться приготовлением дров — они не станут лишними, если приезжает много гостей или дом отапливается только с помощью печки.

Чтобы правильно колоть дрова, нужно не забыть о важности положения спины — если человек будет находиться в неправильном положении, существует большая вероятность ее повредить.

Нужно выбрать правильный наклон и позаботиться о хорошей одежде. При сильном морозе не стоит одеваться слишком легко. Во время рубки может стать жарко, однако если снять верхнюю одежду, разогретое тело начнет быстро остывать. После подобных случаев часто наступает недомогание.

3. Изготовление кормушек

Занятие будет интересно и для детей, и для взрослых из-за возможности придумать домики различного размера и внешнего вида, позаботиться о правильном их расположении и корме внутри.

Чтобы сделать хорошие и практичные кормушки, нужно позаботиться о материале для их изготовления. Самым простым вариантом является создание домиков из пластиковых бутылок — в них нужно сделать большие отверстия и прикрепить на прочный материл, чтобы не упали с дерева.

Деревянные кормушки будут немного сложнее по изготовлению, но прослужат дольше и станут настоящим домом для маленьких пернатых друзей. Дерево можно покрасить в различные цвета, сделать различные рисунки и украсить таким образом сад с пользой для птиц.

Источник фото: pxhere. com

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Темы дача зима дрова досуг ремонт кормушки каникулы садоводство
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