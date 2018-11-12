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Автор Светлана Ракиткина

Как обустроить альпийскую горку

Садоводство » Ландшафт

Создание альпийской горки — один из популярнейших способов украсить и облагородить свой дачный участок. Многие дачники в этом деле прибегают к помощи профессионалов — ландшафтных дизайнеров, а некоторые самостоятельно берутся за воплощение своей мечты и добиваются цели.

Как просто обустроить альпийскую горку на своем участке. 394859.jpeg

Как оформить альпийскую горку у себя в саду с наименьшей затратой сил и средств, расскажем в этой статье.

Альпийская горка — это рукотворный горный склон в миниатюре, который может расположиться под окном вашего загородного дома.

Альпинарий представляет собой гармоничное единство камней — как больших, так и маленьких, с растениями, произрастающими в горах. Чтобы грамотно оформить этот элемент ландшафтного дизайна собственными руками, нужно строго следовать следующим правилам.

1. Залог успеха — четко продуманный план будущего альпинария, запечатленный на бумаге. Может показаться, что красиво расставить камни и посадить растения в нужных местах совершенно несложно, и план вам вовсе не нужен. Но это большое заблуждение.

Лучше, а главное, намного легче, расположить все элементы сначала на бумаге, чем несколько раз переносить камни с одного места на другое.

2. Особое внимание уделите выбору места для альпийской горки: она требует много солнца и не очень любит места, продуваемые со всех сторон ветром.

Предпочтение отдавайте пространству у клумб или водоема, беседки или террасы. Можно "прислонить" альпинарий к стене дома, при этом не рекомендуется возводить его среди хозяйственных построек.

Альпийская горка должна гармонировать с окружением и быть соразмерной площади участка, тогда она непременно станет гордостью вашего сада.

3. Выбор камней — также дело серьезное. Самый нейтральный по воздействию на почву материал — это песчаник.

В отличие от известняка и гранита он не защелачивает и не закисляет почву. Желаемую форму вы самостоятельно можете придать песчанику с помощью долота, а погодные условия наших краев завершат это дело за вас: в итоге вы получите естественный плавный рельеф, напоминающий склон горы.

Простая инструкция по сооружению альпийской горки

  • Разметьте границы будущего альпинария.
  • Подготовьте качественный дренаж, чтобы в будущем камни альпийской горки не смещались и не портили общую конструкцию. Для этой цели сгодится щебень, обломки кирпича, гравий. Снимите верхний плодородный слой почвы приблизительно до глубины 10-15 сантиметров, поместите на дно дренаж, хорошо утрамбуйте и полейте водой для еще большей утрамбовки. Затем засыпаем дренаж грунтом и опять хорошо утрамбовываем.
  • Разделите выбранные вами камни на крупные и мелкие и приступайте к их укладке, строго придерживаясь заранее составленного плана. Для первого, самого важного слоя, вам понадобятся самые большие камни: выкладываем их на утрамбованную поверхность и засыпаем землей на 2/3 высоты. Промежутки между камнями также должны быть засыпаны землей. Таким же образом выкладываем и последующие ярусы, используя камни поменьше. Средняя альпийская горка обычно состоит из трех-пяти слоев камней. Увенчать вашу горку должны самые красивые и необычные экземпляры.
  • Дайте альпинарию отдохнуть: до высадки растений должно пройти не менее двух недель, пока все камни не примут свое окончательное положение.
  • Выберите растения и приступайте к посадке. Количество видов растений — на ваше усмотрение. Главное — подумать об акцентах и выбрать парочку ярких цветов, которые станут изюминкой вашей горки.
  • Не забывайте про уход и поддерживайте красоту вашего творения. Регулярно поливайте и подкармливайте растения, удаляйте слишком разросшиеся или погибшие растения, и тогда ваш собственный горный склон будет долго вас радовать.

Источник фото: torange.biz

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