Как обустроить альпийскую горку

Создание альпийской горки — один из популярнейших способов украсить и облагородить свой дачный участок. Многие дачники в этом деле прибегают к помощи профессионалов — ландшафтных дизайнеров, а некоторые самостоятельно берутся за воплощение своей мечты и добиваются цели.
Как оформить альпийскую горку у себя в саду с наименьшей затратой сил и средств, расскажем в этой статье.
Альпийская горка — это рукотворный горный склон в миниатюре, который может расположиться под окном вашего загородного дома.
Альпинарий представляет собой гармоничное единство камней — как больших, так и маленьких, с растениями, произрастающими в горах. Чтобы грамотно оформить этот элемент ландшафтного дизайна собственными руками, нужно строго следовать следующим правилам.
1. Залог успеха — четко продуманный план будущего альпинария, запечатленный на бумаге. Может показаться, что красиво расставить камни и посадить растения в нужных местах совершенно несложно, и план вам вовсе не нужен. Но это большое заблуждение.
Лучше, а главное, намного легче, расположить все элементы сначала на бумаге, чем несколько раз переносить камни с одного места на другое.
2. Особое внимание уделите выбору места для альпийской горки: она требует много солнца и не очень любит места, продуваемые со всех сторон ветром.
Предпочтение отдавайте пространству у клумб или водоема, беседки или террасы. Можно "прислонить" альпинарий к стене дома, при этом не рекомендуется возводить его среди хозяйственных построек.
Альпийская горка должна гармонировать с окружением и быть соразмерной площади участка, тогда она непременно станет гордостью вашего сада.
3. Выбор камней — также дело серьезное. Самый нейтральный по воздействию на почву материал — это песчаник.
В отличие от известняка и гранита он не защелачивает и не закисляет почву. Желаемую форму вы самостоятельно можете придать песчанику с помощью долота, а погодные условия наших краев завершат это дело за вас: в итоге вы получите естественный плавный рельеф, напоминающий склон горы.
Источник фото: torange.biz
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