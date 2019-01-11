Мавританский газон: как устроить лесную лужайку на дачном участке

Для украшения сада существует несколько разновидностей газонов, каждый из которых красиво по-своему. Мы же расскажем о так называемом мавританском газоне, который по внешнему виду больше всего напоминает кусочек поляны прямиком из леса.

Особенности мавританского газона

Отличием этого типа газона от остальных является его первозданный вид, исключающий стрижку. Он не растет идеально гладким, ровным покровом, но именно в этом — его индивидуальность.

Сформированная лужайка будет служить оригинальным и броским элементом декора для любого сада.

Растения, подходящие для создания мавританского газона

Основными факторами, которые помогают при выборе цветов для подобного типа газона, являются их неприхотливость, броскость расцветок соцветий, низкая чувствительность к вытаптыванию и другим механическим воздействиям, а также — продолжительный период цветения.

Самым простым и очевидным выбором является ромашка — очень стойкое и нетребовательное многолетнее растение, сохраняющее свои декоративные свойства на протяжении длительного времени. Несмотря на свою безыскусность, ромашка отлично вписывается в общие композиции из луговых цветов.

Другим не менее популярным цветком для мавританского газона является василек. Его дом, как и ромашки, — это поле, благодаря чему он хорошо переносит засуху и плохие погодные условия.

Основным преимуществом василька является, конечно же, его цвет. Ни с чем не сравнимый васильковый оттенок будет бросаться в глаза всякому, кто окинет взглядом вашу лужайку.

По умению выделяться васильку не уступает крупный восточный мак. Есть у этого растения лишь один недостаток: оно очень быстро отцветает и теряет свои прекрасные лепестки. Обычно после цветения мак образует коробочки, благодаря которым осуществляется повторный посев.

Если хочется добавить ярких красок на лужайку, стоит приглядеться к немезии. Период ее цветения — практически весь сезон, поэтому немезия хорошо подойдет в качестве основы будущей декоративной полянки.

Крайне удачным и необычным приобретением для мавританского газона станет горный лук, который иначе называется лук-анзур. Его крупные шарообразные соцветия нежных пастельных тонов украсят участок.

Другими достойными претендентами для создания мавританского газона являются эхинацея, календула, крупноцветковый лен.

Правила ухода за газоном

Несомненным плюсом этого типа газона является тот факт, что его компоненты произрастают фактически в естественных природных условиях, а потому особого ухода не требуют. Следует подвергать газон постоянным умеренным поливам, а также регулярной стрижке.

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