Декоративные фонтаны: несколько вариантов на выбор

Вы счастливый обладатель садового участка, но не знаете, что с этим добром делать? Мы вам подскажем, как можно украсить участок, добавив такой элемент декора, как фонтан. Стоит заметить, что садовые фонтаны призваны не только "радовать гостей и соседей", дело в том, что смотреть на текущую воду полезно для нервной системы — это успокаивает. Так что можно воспринимать наличие фонтана и как способ укрепить здоровье: чем вам не медитативная практика на свежем воздухе?

Декоративные фонтаны создают особый микроклимат на участке. Они умиротворяют, дарят чувство гармонии и красоты. При этом конструкцию небольших размеров вполне можно соорудить и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Ну а если вы настроены серьезно и хотите соорудить настоящее произведение искусства, то специалисты по садовому ландшафту помогут вам с подбором дизайна и формы.

Садовый фонтан бывает нескольких типов: с электрическим питанием и фонтан Герона. Последний функционирует без каких-либо источников энергии, вода льется в нем сама по себе, благодаря сообщающимся между собой сосудам.

Однако такой фонтан имеет недостаток: жидкость в какой-то момент неравномерно разливается по чашам. Чтобы фонтан не прекратил свою работу, воду придется вручную переливать.

Электрические работают от сети, они популярны, но все же могут ударить по кошельку, поскольку счета за электричество резко возрастут.

Также фонтаны могут быть стационарными (отдельно стоящая скульптурная композиция) и погружными (конструкция помещается в уже готовый водоем). Последний вариант прост в установке, если на территории приусадебного участка уже есть прудик, да и обойдется он недорого.

Для небольших участков самым оптимальным выбором станет маленький фонтанчик. Дизайн выбирайте на свой вкус: либо скульптура, либо чаши, в которые стекает вода, еще один вариант — просто емкости с небольшой струей воды. В последнее время в моду вошли фонтаны в виде сложенной кучки камней, из которых пробивается ручеек.

Если размеры участка позволяют, то можно создать монументальную конструкцию, которая станет не только украшением сада, но и превратится в зону отдыха. Например, к этому фонтану можно свести все дорожки на участке. Также территорию вокруг фонтана можно украсить с помощью красивых растений или цветов. Дополнить зону отдыха можно беседкой.

Стоит определиться и с материалом. Декоративные фонтаны из камня — удачное решение, если вы делаете упор на прочность и долговечность. Японцы были мастерами в создании зон отдыха, где присутствует текущая вода и сад камней.

Не менее прочные фонтаны из бетона. Причем из этого материала можно создать любые формы: от классики до минимализма. Однако сооружения из бетона обойдутся дорого.

Более дешевый вариант — установить фонтан из полистоуна. Да, это искусственный камень, но фонтаны из этого материала тоже отличаются прочностью. Они легкие, и при этом дешевые. Внешне даже и не скажешь, что конструкция не из натурального камня, так что ваша репутация не пострадает, а деньги удастся сэкономить.

Источник фото: pxhere. com

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