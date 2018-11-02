Опавшие листья осенью: убирать нельзя оставить

После того как лето окончательно уступило свои права осени, у многих дачников возникает весьма насущный вопрос: как быть с палой листвой, столь обильно украсившей их огороды.

Даже самые большие любители порядка на своем участке знают, что уборка листьев сильно вредит естественному биологическому круговороту; иные же, напротив, укажут на неразумность идеи об оставлении жухлой листвы до весны.

Действительно, момент довольно неоднозначный, и сейчас мы рассмотрим оба взгляда на проблему.

С одной стороны, при уборке листвы теряется "естественная" пища для почвы.

Осенний опад — любимая еда для дождевых червей. Продукт их жизнедеятельности, образующийся во время поедания листьев, называется биогумусом и крайне положительно влияет на многочисленные почвенные свойства, такие как оструктуренность, морфологический состав, агрофизические и химические показатели.

Кроме того, листва способна служить "одеялом" для корней деревьев, защищая их от мороза.

Существует мнение, что при уборке листвы необходимо восполнять то, что было у почвы отнято, различными минеральными удобрениями и компостом.

Однако существует несколько весьма распространенных ошибок, когда полезность палых листьев переоценивают.

Приведем некоторые из них:

1. Помимо того, что листья являются пищей для дождевых червей, они также — место обитания множества личинок, которые в дальнейшем становятся опасными садовыми вредителями.

2. Прелая листва способствует распространению различных грибковых заболеваний. По этой причине ни в коем случае не рекомендуется оставлять опад в садах, где находится много переболевших мучнистой росой или серой гнилью деревьев. Через травмированные участки коры растение поражается бактериями, и с наступлением нового сезона могут возникнуть серьезные проблемы.

3. Листья имеют свойство слёживаться, особенно на газоне под давлением снега. Это может сильно испортить внешний вид лужайки, "подарив" ей пятна и проплешины.

4. Падалицу не рекомендуется оставлять под плодовыми деревьями.

5. Наконец, листья имеют далеко не самый питательный химический состав, и хорошего компоста из них не получится.

Итак, аргументов в пользу уборки листьев все же несколько больше.

Чем же следует собирать листву? В первую очередь, конечно же, веерными граблями. Они есть у всех и просты в использовании.

Работа заключается в сгребании опада в кучу и выносе за пределы участка. Также листву можно складировать для перепревания.

Не все деревья облетают одновременно, и стоит дождаться окончания листопада, чтобы не переделывать свою работу по несколько раз.

В конце концов, каждый принимает собственное решение, как поступить с осенними листьями в саду. Заботливый хозяин в любом случае позаботится о необходимой подкормке зеленых питомцев в виде удобрений, перегноя и регулярного полива. А уборка опада означает снижение риска заболеваемости растений.

Источник фото: pxhere.com

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