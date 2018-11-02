После того как лето окончательно уступило свои права осени, у многих дачников возникает весьма насущный вопрос: как быть с палой листвой, столь обильно украсившей их огороды.
Даже самые большие любители порядка на своем участке знают, что уборка листьев сильно вредит естественному биологическому круговороту; иные же, напротив, укажут на неразумность идеи об оставлении жухлой листвы до весны.
Действительно, момент довольно неоднозначный, и сейчас мы рассмотрим оба взгляда на проблему.
С одной стороны, при уборке листвы теряется "естественная" пища для почвы.
Осенний опад — любимая еда для дождевых червей. Продукт их жизнедеятельности, образующийся во время поедания листьев, называется биогумусом и крайне положительно влияет на многочисленные почвенные свойства, такие как оструктуренность, морфологический состав, агрофизические и химические показатели.
Кроме того, листва способна служить "одеялом" для корней деревьев, защищая их от мороза.
Существует мнение, что при уборке листвы необходимо восполнять то, что было у почвы отнято, различными минеральными удобрениями и компостом.
Однако существует несколько весьма распространенных ошибок, когда полезность палых листьев переоценивают.
Приведем некоторые из них:
1. Помимо того, что листья являются пищей для дождевых червей, они также — место обитания множества личинок, которые в дальнейшем становятся опасными садовыми вредителями.
2. Прелая листва способствует распространению различных грибковых заболеваний. По этой причине ни в коем случае не рекомендуется оставлять опад в садах, где находится много переболевших мучнистой росой или серой гнилью деревьев. Через травмированные участки коры растение поражается бактериями, и с наступлением нового сезона могут возникнуть серьезные проблемы.
3. Листья имеют свойство слёживаться, особенно на газоне под давлением снега. Это может сильно испортить внешний вид лужайки, "подарив" ей пятна и проплешины.
4. Падалицу не рекомендуется оставлять под плодовыми деревьями.
5. Наконец, листья имеют далеко не самый питательный химический состав, и хорошего компоста из них не получится.
Итак, аргументов в пользу уборки листьев все же несколько больше.
Чем же следует собирать листву? В первую очередь, конечно же, веерными граблями. Они есть у всех и просты в использовании.
Работа заключается в сгребании опада в кучу и выносе за пределы участка. Также листву можно складировать для перепревания.
Не все деревья облетают одновременно, и стоит дождаться окончания листопада, чтобы не переделывать свою работу по несколько раз.
В конце концов, каждый принимает собственное решение, как поступить с осенними листьями в саду. Заботливый хозяин в любом случае позаботится о необходимой подкормке зеленых питомцев в виде удобрений, перегноя и регулярного полива. А уборка опада означает снижение риска заболеваемости растений.
Источник фото: pxhere.com
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