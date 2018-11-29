Готовим виноград к зиме

В момент наступления холодов необходимо хорошо позаботиться о выращиваемых культурах, чтобы обеспечить богатый и качественный урожай в следующем году. Исключением не является и виноград, в комплекс по защите которого входит целый ряд последовательных действий: подкормка, защита от болезней и вредителей, обрезка и предоставление винограду надежного укрытия.

Чем подкармливать и защищать виноград в преддверии зимы?

Виноград — довольно хрупкое и нежное растение, подверженное таким фитопатологиям как серая гниль, черная пятнистость, антракноз и некоторые другие. Для предотвращения их развития листьям винограда нужны лекарственные препараты, содержащие в себе медь.

Чтобы лоза лучше вызрела, ее подкармливают удобрениями с содержанием фосфора и калия. Ими могут стать суперфосфат и калимагнезия. Из данных препаратов готовят раствор, которым затем опрыскивают листья растений, а также совершают полив под корень через каждые две-три недели.

Важно при удобрении винограда соблюдать прописанную норму. Так, для полива используют 80 граммов суперфосфата, растворимого в 10 литрах воды, куда спустя четыре дня добавляют 60 граммов калимагнезии.

Одно ведро раствора идет на полив одного взрослого растения. Для опрыскивания листьев концентрацию снижают в десять раз, но лучше всего покупать уже готовые растворы и смеси, в которых дозы идеально выверены и подобраны для каждого отдельно взятого сорта.

Обрезка винограда перед зимовкой

Обычно обрезку кустов винограда проводят либо осенью, либо весной. В первую очередь необходимо спланировать то, как и в каких направлениях будут расти лозы в предстоящем году. Для удобства можно изобразить условную схему, включив в нее плодовые побеги и будущие гроздья.

Прежде всего стоит удалять те побеги, которые повреждены, засохли, либо перестали плодоносить. Оставлять следует лишь сильные лозы, равномерно распределяя нагрузку на их опору (беседку или шпалеру).

Важным моментом является и сорт, с которым предстоит иметь дело. В зависимости от этого можно понять, на какую длину можно резать побег, чтобы не задеть плодоносящие почки. Если же информации о сорте нет, то лучше всего производить обрезку на семь почек.

Укрытие винограда на зиму

Самый простой, но очень затратный по силам способ — укрыть виноград с помощью земли. Делается это следующим образом: вокруг растения выкапывают ров, туда помещают лозу и засыпают сверху землей слоем в 25 сантиметров. Трудновыполним этот метод в тех регионах, где почва имеет тяжелый глинистый состав.

Более современный и эффективный метод — это укрытие лозы пленкой либо пенопластом, которые будут предотвращать попадание влаги на виноград. С боков культуру можно присыпать землей.

Источник фото: pxhere. com

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