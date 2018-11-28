При каких недугах полезна ежевика

Ежевика и малина являются довольно близкими родственницами. Но если про пользу второй знают практически все, первой уделяют меньше внимания. Однако это абсолютно зря: ежевика ничуть не менее полезна: причем не только ее ягоды, но также и корни с листьями. Хотите сохранить своё здоровье? Ешьте ежевику! Рассмотрим ниже ее основные полезные свойства.

В этой ягоде содержится огромное количество витаминов. Особенно богата ежевика на витамин B. Присутствуют также и минералы: натрий, железо, магний, калий и прочие.

Помимо этого, данная ягода полезна клетчаткой и фруктозой. Кислоты, содержащиеся в ней, способны поддерживать иммунитет.

Чаи и настои из ежевичных листьев часто применяют при проблемах с желудком. Так, они помогают при отравлениях, язвах и гастрите.

Лечебные свойства ягод

1) Профилактика авитаминоза.

2) Введение в рацион ежевики положительным образом влияет на иммунную систему, мочевыводящие органы и суставы, мозговое кровообращение.

3) Часто ягоду прописывают диабетикам.

4) Ежевика способна укрепить нервы и обеспечить спокойный сон.

5) Предотвращает возникновение онкологии

6) Помогает при диарее и, напротив, при запоре.

7) Часто ежевичный сок применяется в целях избавления от мокроты.

Целебные листья ежевики

1) Настои из ежевичных листьев хороши для сердечников и людей с нервными расстройствами.

2) Помогает женщинам при климаксе.

3) Порой такие отвары используют при лихорадке.

4) Листья можно накладывать наружно при ранах, порезах и т. п.

Целебный корень

1) Настойка из ежевичного корня способна улучшить работу пищеварительной системы.

2) Она также эффективна при кровотечениях.

3) Полоскания из настоя корня ежевики могут оказаться полезными при заболеваниях горла.

Способы употребления ежевики

1) При раздражительности, беспокойствах и усталости следует сделать настой из двух столовых ложек сухих листьев, залитых стаканом кипятка. Дайте настояться 30 минут и процедите. Пейте не более четырех стаканов в день, когда почувствуете необходимость.

2) При заболеваниях легких, проблемах со стулом и анемии нужно выпивать полстакана свежевыжатого ежевичного сока около четырех раз в день. Особенно эффективна будет смесь с медом.

3) При желудочных заболеваниях и проблемах с печенью делают отвар из двух столовых ложек листьев, цветков и кипятка. Варят на огне около десяти минут. Оставляют на 30 минут до остывания, процеживают и пьют по глотку до приема пищи.

4) Для снятия симптомов климакса делают настой из корня, измельченного в порошковое состояние. Пьют по одной ложке на протяжении суток.

5) При простудных заболеваниях сушеные ягоды заливаются небольшим количеством водки. Однако необходимо дать настояться напитку около семи дней, прежде чем употреблять его. Пьют настой по пятьдесят миллилитров.

Противопоказания к употреблению ежевики

У ежевики нет никаких противопоказаний, за исключением аллергии на нее. В таком случае употребление этой ягоды может лишь навредить.

Источник фото: pixnio. com

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