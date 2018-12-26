Малина "Геракл": основные преимущества

Основными преимуществами сорта малины под названием "Геракл" являются высокая урожайность и крупные ягоды. Данный сорт - ремонтантный, что означает его способность плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах.

О причинах, по которым садоводы отдают предпочтение данному сорту, мы расскажем сегодня.

Особенности сорта

Родина этой разновидности малины - Кокинский институт в Брянской области. Культура адаптирована для выращивания в средней полосе России, однако из-за плохой холодоустойчивости не приспособлена к северным регионам.

Плоды данного сорта могут достигать в весе 10 граммов. Растение - среднерослое, слабораскидистое, с жесткими и острыми шипами.

Посадка

Малина "Геракл" любит солнце, поэтому идеальным местом для посадки будет служить хорошо освещенный участок, который защищен от сквозняков, например, вдоль забора или стены дома.

Между рядами посадки нужно выдерживать расстояние в два и более метра, а между кустами - не менее одного метра. Перед высаживанием в траншею или яму (при одиночной посадке) добавляют суперфосфатное удобрение.

Когда корни саженцев окажутся засыпанными грунтом, а почва тщательно утрамбована, растения необходимо обильно полить.

Уход и выращивание

Ремонтантная малина "Геракл" неприхотлива в уходе, однако для повышения качества и количества урожая следует соблюдать несколько правил.

Растение не переносит засуху и избыток воды в равной степени. Поэтому полив необходимо осуществлять, опираясь на конкретные погодные условия. Например, в дождливое лето полив следует минимизировать, поскольку это может привести к загниванию корней.

Для гарантированной сахаристости и крупности плодов рекомендуется проводить регулярные подкормки. В их число входят азотные удобрения, сульфатный калий, нитрофоска.

Удобрять малину нужно исключительно после увлажнения почвы, в противном случае можно сжечь выходящие к поверхности корни.

Существует мнение, что для лучшего урожая и придания ягодам более сладкого вкуса малину надо подвязывать. С этой целью используют шпалеры. К тому же при подвязке становится намного проще и удобнее собирать урожай.

Недостатки сорта

Одним из основных предметов спора становятся вкусовые качестве ремонтантной малины. Довольно часто садоводам не нравится кислый привкус, вследствие чего малину "Геракл" используют для заготовок на зиму.

Другим ярко выраженным минусом является невысокая устойчивость данного сорта к заболеваниям, в частности, к пурпуровой пятнистости. Зато к серой гнили и к грибковым болезням малина нечувствительна, так же как и к малинному клещу.

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