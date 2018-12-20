Сосны и ели гибнут в засуху: причины и последствия

Существует два варианта поведения растений в отрицательных условиях: либо они приспосабливаются к стрессу, либо погибают. Чтобы оказать помощь погибающему растению, нужно поспособствовать его сопротивлению стрессу, а для этого необходимо знать причину того, почему растению плохо. В случае, если причиной является засуха, кажется, будто все очень просто. Однако при взаимодействии с разными растениями присутствуют определенные особенности.

Для деревьев существует две причины гибели в засуху: либо банальное обезвоживание, либо падение интенсивности фотосинтеза вследствие сокращения газообмена с окружающей средой. Таким образом, можно сказать, что гибель наступает от голода.

Исследователи из Института физиологии растений обратили внимание непосредственно на сосны и ели и на то, почему эти деревья страдают в засуху.

Для начала изучили те повреждения, которые появились у молодых сосен в результате засухи, длившейся сорок суток.

Существует мнение о том, что молодые сосны в засуху гибнут именно из-за недостатка углеводов. Таким образом, исследователи определили, что во время засухи большое количество углеводов содержится непосредственно в хвое, тогда как в корне их значительно меньше, если не сказать — катастрофически мало.

Более того, транспортировка углеводов из верхней части в корень крайне плоха. Соответственно, нехватка питательных веществ в корневой системе ведет к гибели. Также продолжение активного роста молодых сосен во время засухи способно ускорить гибель, так как истощение корня на предмет углеводов с ростом происходит быстрее.

Что касается елей, то это дерево, наоборот, начинает расти медленнее в тот момент, когда ощущает влияние засухи. Более того, все еще неизвестно, почему именно гибнут молодые ели. Известно лишь одно: гибель этих деревьев не связана ни с обезвоживанием, ни с недостатком углеводов.

Ученые надеются выяснить, в чем состоит истинная причина гибели елей. Данные исследования проводятся в целях сохранения лесов, ведь погодные изменения, которые несут нам в том числе и длительные периоды засухи, могут стать угрозой для многих деревьев. Это значит, что важной задачей на данный момент является забота о существующих лесах и поддержание их в хорошем состоянии, а также, если это возможно, увеличение количества лесов.

Исследователи готовы объединить свои силы как для изучения вышеописанных особенностей различных видов деревьев, так и для дальнейших усилий относительно сохранения лесов.

Фото: Pravda.Ru

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