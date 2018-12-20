Черный шелк - ежевика без шипов

Ежевика представляет собой кустарник с продолжительностью жизни в несколько лет, один из сортов которого именуется блэк сатин, или, в переводе на русский, черный шелк.

Данный сорт чрезвычайно популярен не только у садоводов, но и у профессионалов ландшафтного дизайна. В перечень достоинств этой разновидности ежевики входят прекрасные вкусовые качества ягод, абсолютное отсутствие колючек и красивый внешний вид.

Особенности черного шелка

Ежевика черный шелк представляет собой кустарник с контрастно-зелеными молодыми побегами, которые по мере роста превращаются в коричневые. Во время цветения куст покрывается нежно-фиолетовыми цветочками. Растение может достигать до восьми метров в высоту, разветвляясь во все стороны.

Плоды черного шелка приятные на ощупь, округлые и вытянутые, а вес одной ягоды в среднем может достигать девяти граммов. Вкус у ежевики этого сорта с присутствием кислинки. Однако сахаристость растения легко повысить, используя правильно подобранные удобрения и соблюдая грамотный поливной режим.

Урожайность данного сорта бесподобна: за один сезон с одного куста можно собрать до 18 килограммов ягод.

Преимуществ у этого сорта достаточно. Прежде всего растение прекрасно переносит засуху и хорошо себя чувствует как на солнце, так и в тени. Также сорт устойчив ко многим видам заболеваний и вредителям, благодаря чему не требует дополнительной химической защиты.

Кроме того, из-за отсутствия шипов урожай весьма удобно собирать. В ягодах содержится огромное количество полезных витаминов и минералов, а листья обладают целебными свойствами и используются в приготовлении отваров, чаев и настоев.

Однако у сорта имеются и минусы. В частности, для ландшафтных дизайнеров, несмотря на эстетический внешний вид растение не представляет особого интереса ввиду жесткости побегов, из-за которых ему очень сложно придать нужную форму.

Кроме того, плоды черного шелка быстро портятся, за счет чего их довольно трудно куда-либо транспортировать.

Особенности посадки и ухода

Оптимальной почвой для высадки ежевики черный шелк является чернозем с умеренным увлажнением. Застой воды может привести к загниванию корневища растения. Лучшим участком для развития ежевики будет солнечное место, защищенное от ветров.

Перед посадкой грунт обильно поливают водой, а после помещения саженцев в ямы почву мульчируют крупными опилками.

Основой правильного ухода являются подвязка кустарника, его обрезка, а также регулярная прополка и рыхление. Несмотря на устойчивость сорта к паразитам для профилактики рекомендуется опрыскивать растение настоем из полевого хвоща. В подкормках блэк сатин начинает нуждаться только после второго года жизни.

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