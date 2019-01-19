Советы для хорошего урожая смородины

Смородина — одна из популярных и легких в уходе ягод. Она может расти даже в сложных условиях и дает хороший урожай, позволяет изготавливать из ягод различную выпечку, делать вкусные компоты и наслаждаться ярким и слегка кислым привкусом черной и красной смородины.

Чтобы ягод было достаточно, а куст долго радовал ростом и плодоносностью, нужно соблюдать специальные правила ухода за смородиной.

Правильный полив

Для обильного роста нужно поливать кусты смородины три раза за весь сезон. Если поливать слишком часто, рост не будет сильнее, а ягоды не начнут быстрее появляться, может лишь повредиться корневая система.

При редком поливе или оставлении кустов без него на долгие года, они могут перестать плодоносить. Если же ягоды появятся, то будут маленькими с толстой кожицей — спеть будут долго, могут пойти только в компот.

Для начала смородину поливают в то время, когда происходит рост зеленой массы — он приходится на начало лета. Второй полив нужен растению в период появления ягод, примерно в середине лета. И третий полив приходится на конец сбора урожая. Если отказаться от третьего полива, в будущем году могут завязаться плохие почки.

Правильная подкормка

Здоровье и состояние кустов могут зависеть и от качества подкормки, нужной для поддерживания определенного количества витаминов и минералов в почве. Если она была удобрена перед посадкой растения, то можно не заниматься подкормкой в течении двух-трех лет. Смородина будет брать нужные вещества из почвы.

При внесении удобрений лишь в яму, в которой сидит куст, нужно позаботиться о стабильном внесении подкормки два-три раза за сезон. Для растения важно получать минералы и питательные вещества в период, когда происходит обильный полив — хорошо будет совмещать первый и второй пункт.

Удобрять смородину и поливать ее следует не в центр ямы, а по краям. Тогда вода с раствором распределится правильно и охватит нужную площадь.

Защита от мороза

Садоводы и любители растений знают: смородину можно назвать одной из садовых культур, которые могут переносить даже самые сильные морозы. Но при сильном минусе у кустов все же будут замерзать почки — нужно позаботиться о должной защите.

В зиму ветки смородины обычно находятся близко к земле, а сам куст прячется под толстым слоем снега. После морозной зимы может наступить не менее холодная весна. Не стоит забывать о сильных неожиданных заморозках. Они способны привести к тому, что завязи осыплются и урожая не будет.

Кроме того, ветер в союзе с холодом может не дать насекомым нормально опылить цветки — им сложно летать и делать свою работу. Из-за данного факта ягод на кустарниках становится порядком меньше обычного.

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