Целебный можжевельник: лекарство и украшение сада

Можжевельник — прекрасный хвойный родственник сосен и елей — способен украсить любой дачный участок, а также принесет неоценимую пользу: он очищает воздух и уничтожает болезнетворные бактерии, а его запах успокаивает нервы и улучшает сон.

Характеристика можжевельника

Можжевельник представляет собой вечнозеленое дерево или кустарник, относится к семейству кипарисовых, достигает пару десятков метров в высоту.

Хвоя можжевельника может быть покрыта своеобразными чешуйками или расти прямо, точно стрела. Крона, также — в зависимости от разновидности, делится на древовидную, в форме пирамиды и в форме конуса.

Цветет можжевельник, начиная с июня, шарообразными зелеными шишками, которые осенью превращаются в сизые плоды с голубым отливом, очень широко используемые в медицинских препаратах.

Наиболее комфортно можжевельник чувствует себя в северных регионах, однако его часто можно увидеть на дачных участках.

Как правильно сажать можжевельник?

Рекомендуется использовать трехгодовалые саженцы, а саму высадку производить в конце весны — так будет больше шансов, что можжевельник приживется на новом месте.

Чтобы предотвратить повреждение корневой системы, можжевельник высаживают вместе с почвой, налипшей на его корнях. Лунка для высадки должна быть очень глубокой — минимум в два раза больше по размеру, чем молодой саженец.

После высадки можжевельнику необходим полив и дополнительная защита любым рыхлым органическим материалом, например, торфом или листвой.

Хотя можжевельник не привередлив к почвам, лучше всего, чтобы участок обладал почвой суглинистого типа, обеспеченной хорошим дренажом (для этого можно использовать битый кирпич, либо крупнозернистый песок). Очень важным условием для можжевельника является хорошая освещенность, это растение категорически не переносит тень.

Уход за хвойным кустарником

Можжевельник не доставляет никаких особых хлопот, за ним легко ухаживать, нужно лишь соблюдать несколько простых рекомендаций.

Можжевельнику, особенно в раннем возрасте, требуется увлажнение кроны из пульверизатора. Это хвойное дерево очень любит воду, поэтому в случае засухи его следует поливать.

Кроме того, необходимо организовывать регулярную подкормку можжевельника. В качестве питания подойдет смесь из дерна, торфа и песка в соотношении 2:1:1 соответственно.

Обрезка для можжевельника не нужна, разве что два раза в год рекомендуется удалять старые и засохшие ветки. Если же из можжевельника формируют живую изгородь, то торчащие побеги необходимо удалять.

Болезни, которым можжевельник подвержен чаще всего, обычно бывают вызваны грибами. Для борьбы с ними существует множество препаратов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

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