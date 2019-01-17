Прихотливая бугенвиллия: особенности ухода

Бугенвиллией называют декоративный кустарник, имеющий сходство с лианой за счет своих вьющихся побегов. Это не самый частый гость на дачных участках, поскольку выращивание бугенвиллии подразумевает определенные трудности, связанные с капризами растения, ведь расти оно привыкло в теплой Бразилии.

Однако в случае успеха — бугенвиллия будет радовать своего хозяина прекрасными яркими соцветиями самых разнообразных оттенков — от распространенного лилового до огненно-оранжевого.

Разновидности бугенвиллии

В целом декоративное растение насчитывает около двадцати своих видов, но не каждый из них способен к существованию в открытом грунте и в недостаточно подходящих условиях. Потому разнообразные виды встречаются в основном в оранжереях или в теплицах.

Наиболее распространенными культурами являются бугенвиллия замечательная, бугенвиллия перуанская и бугенвиллия гладкая. Вся троица относится к садовым разновидностям лианы. Отличаются виды друг от друга преимущественно продолжительностью цветения, а также окраской соцветий.

Существует, кроме того, комнатный аналог данного кустарника, отличающийся от своего садового родственника компактностью и чуть меньшей прихотливостью.

Условия, необходимые для выращивания бугенвиллии

Лиана процветает в тропическом климате, поэтому попытаться приспособить ее к умеренным широтам России практически невозможно. Цвести она будет лишь на юге. Это правило не касается комнатной бугенвиллии.

Таким образом, бугенвиллия остро нуждается в тепле и свете. Лучшим местом для ее выращивания будет участок, защищенный от ветра, обладающий плодородной почвой без застоя влаги.

Бугенвиллии необходим обильный полив в летний период, при этом следует заранее позаботиться о дренаже. Осенью поливы постепенно прекращаются.

Это растение нуждается в частых и регулярных подкормках органическими удобрениями и перегноем. Вносить их следует около трех раз за месяц, период внесения начинается с апреля и заканчивается в сентябре. После каждой подкормки рекомендуется рыхлить почву.

Поскольку бугенвиллия — лиана, для ее побегов необходима крепкая опора. Кустарник можно выращивать и не в качестве вьющегося растения, в этом случае необходимо проводить обрезку ветвей и побегов.

Во время зимы в теплых регионах бугенвиллия способна жить без дополнительной защиты при температуре от 0 до 5 градусов по Цельсию. Если зима обещает быть суровой, лучше растение утеплить.

Размножать бугенвиллию можно черенками, а также отводками. Это растение идеально подойдет для озеленения дома, беседок и арок и будет радовать глаз своей красотой.

Источник фото: pxhere.com

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