Как сделать живую изгородь из малины

Живая изгородь — это термин, который применяет для насаждений особого вида, служащих в качестве ограждения или украшения какого-либо участка. В этих целях часто используют малину, так как этот кустарник легко посадить, он хорошо разрастается и к тому же имеет красивые (и вкусные!) ягоды.

Но при оформлении вашего участка подобным "живым" забором следует соблюдать ряд правил.

Как правильно взращивать изгородь из малины

1. Малина — неприхотливое растение, не требующее особого ухода. Оно способно выжить на любом типе почвы, однако его необходимо регулярно поливать. Холодные температуры не являются для малины проблемой.

2. Чтобы изгородь получилась достаточно густой, малину сажают в два ряда с небольшим промежутком между кустами. При этом следует соблюдать шахматный порядок — тогда изгородь получится действительно непроницаемой.

3. Расстояние между кустами должно составлять от 30 до 40 сантиметров.

4. При посадке саженца в лунку в нее надо предварительно налить воды. Кроме того, можно положить в лунки плодородный грунт.

5. Кусты малины могут обламываться без подвязывания, поэтому вдоль изгороди нужно установить "струны".

6. Зимой малину обычно не укрывают, так как этот кустарник довольно морозостойкий.

Правила ухода

В первые годы живая изгородь особенно сильно нуждается в заботе. Малину стоит подкармливать разнообразной органикой. Тут подойдут и листья от самой изгороди, и опад с других растений, а также — хвоя, сено, солома, опилки. Органика не только будет питать живую изгородь, но и убережет почву под ней от иссушения.

Что еще можно делать из кустов малины?

Помимо использования в качестве ограждения, малину выращивают на участках в виде туннельных проходов, клумб, бордюров, вертикальной или горизонтальной шпалеры, шатров.

Для туннелей хорошо подойдут те разновидности малины, у которых достаточно высокий стебель и разветвленные, поникающие боковые веточки. К подобным сортам относятся, например, Новость Кузьмина или Барнаульская.

Для создания бордюров из малины пригодны низкорослые сорта с достаточно гибкими стеблями, а для клумб — сорта с прочными боковыми ветками.

Создать клумбу из малины очень просто: в центре лужайки сажают два куста, рядом с ними вбивают кол высотой в несколько десятков сантиметров и крепят к нему кольцо. Плодоносящие стебли направляют в сторону кольца по рейкам, а их концы заплетают вокруг него.

Чтобы создать из кустов малины целый шатер, прошлогодние стебли наклоняют и фиксируют под острым углом к земле на высоте примерно 50 сантиметров.

Источник фото: pxhere. com

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