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Автор Яна Кузнецова

Правильный уход за крыжовником

Садоводство » Деревья и кустарники

Обильный урожай крыжовника можно получить, соблюдая простые правила по уходу за этим растением. Мы расскажем, как правильно подготавливать крыжовник к зиме, проводить его обрезку и вносить необходимые удобрения.

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Обрезка крыжовника

Обрезка крыжовника схожа с оной процедурой для смородины. Достигая семилетнего возраста, эти растения начинают плодоносить, и по истечении этого времени можно проводить удаление старых побегов. Кроме того, необходимо ежегодно обрезать уже плодоносившие ветки, чтобы не допускать загущения кустарника. При этом оставляют три-четыре молодых побега на замену старым.

В северных регионах обрезку проводят ранней весной, чтобы не спровоцировать отмерзание культуры.

По отношению к побегам взрослых растений стоит обращать внимание не на их возраст, а на состояние и способность плодоносить. Так, поврежденные ветви должны удаляться в обязательном порядке, в том числе слабые отростки.

Обрезку следует проводить таким образом, чтобы после этого не оставалось пеньков, поскольку в них могут в дальнейшем завестись насекомые.

Подкормка крыжовника

Когда крыжовник начинает плодоносить, его удобрению следует уделить особое внимание. Для этого используют компост с добавлением селитры, селитровый раствор, а также азотные удобрения для лучшего развития почек.

Осенью почву можно подкормить калийными и фосфорными удобрениями. Если она обладает повышенной кислотностью, добавляют еще известняк.

В первые годы жизни крыжовника удобрения вносят непосредственно под каждый куст, а затем разбрасывают их по всей территории.

Почвенные работы

Для лучшего развития крыжовника следует регулярно рыхлить и мульчировать почву. В качестве мульчи подойдут компост и опилки, которые помогут защитить корневую систему растения от перемерзания.

Под молодыми кустарниками важно удалять сорняки, поскольку последние мешают доступу кислорода и солнечных лучей, тем самым тормозя развитие крыжовника.

Подготовка крыжовника к зиме

В южных широтах крыжовник приспособился хорошо переносить зиму, поэтому в этих регионах дополнительной зимней защиты кустарнику не требуется.

В других же случаях ветви молодого крыжовника, еще достаточно гибкие, фиксируют близко к земле, чтобы их присыпало снегом. Снег поможет растению пережить сильные морозы и перепады температур. Взрослые же культуры, лет трех-четырех, укрывают лутрасилом, а еще более старые не накрывают вовсе, поскольку они не подлежат вымерзанию.

При выполнении вышеуказанных рекомендаций можно получать обильный урожай крыжовника и использовать его для зимних заготовок, а также употреблять в свежем виде.

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