Сорта рябины: выбираем на свой вкус

Рябина — приметное, красивое дерево с радующими глаз гроздьями разноцветных ягод. Эти растения прекрасно подходят для украшения сада и активно используются в ландшафтном дизайне.
Рябина морозостойкая, выдерживает засуху и способна процветать практически на всех типах почвы. Она может расти и в затененных местах, хотя предпочитает, конечно, существование на освещенных, хорошо дренированных почвах. Осенью ее листья приобретают яркую расцветку, а зимой рябина притягивает к себе взгляд красными плодами.
Существует много разновидностей этого дерева — около ста. Большое количество его представителей находятся в России и на Дальнем Востоке.
Самой распространенной является рябина обыкновенная - со съедобными оранжевыми ягодами. Данный вид рябины способен перекрещиваться с другими растениями, такими как боярышник, кизильник, груша, образуя межродовые гибриды. Благодаря этому свойству были выведены многочисленные сладкоплодные сорта.
Главным критерием в уходе за рябиной является регулярный полив в засушливые годы и обрезка старых, обломанных веток. Таким образом, в содержании эта красавица крайне неприхотлива. Сажать на участке рябину можно осенью или ранней весной.
Из садовых форм выделяется рябина плакучая - с побегами, свисающими до самой земли, и рябина моравская - с плетевидными красными побегами и изумрудной листвой.
Кроме рябины обыкновенной в мире встречаются и другие виды, имеющие свои прелести и особенности. В России они чаще всего используются в качестве декора садовых участков.
Ее родиной считается Западный Китай. В отличие от привычных нам оранжево-красных ягод, плоды этого вида имеют жемчужный бело-розовый цвет. Листочки дерева продолговатые и опушенные снизу по жилкам.
Имеет ярко-красные кислые ягоды, созревающие уже в середине августа. Естественный ареал ее распространения — Дальний Восток. Как украшение эту рябину можно использовать в подлеске и небольшими группами.
Еще более нетребовательна к окружающим условиям, чем рябина обыкновенная, выдерживает сухость воздуха и более засухоустойчива.
Очень ценна для зеленого строительства, так как декоративные ее формы имеют самые разнообразные листья — от золотистых сверху до серебристых снизу. В естественных условиях встречается в Западной Европе.
Характерной и интересной ее чертой является то, что красные плоды, созревающие в октябре, со временем синеют. Листья у этого вида округлые и кожистые, с небольшим опушением на нижней стороне.
Источник фото: torange. biz
Читайте также:
Самое полезное лекарство — десять ягод рябины
Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
"Уважение героям!" - написало в своем обращении к народу венгерское правительство.
Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.