Сорта рябины: выбираем на свой вкус

Рябина — приметное, красивое дерево с радующими глаз гроздьями разноцветных ягод. Эти растения прекрасно подходят для украшения сада и активно используются в ландшафтном дизайне.

Рябина морозостойкая, выдерживает засуху и способна процветать практически на всех типах почвы. Она может расти и в затененных местах, хотя предпочитает, конечно, существование на освещенных, хорошо дренированных почвах. Осенью ее листья приобретают яркую расцветку, а зимой рябина притягивает к себе взгляд красными плодами.

Рябина обыкновенная

Существует много разновидностей этого дерева — около ста. Большое количество его представителей находятся в России и на Дальнем Востоке.

Самой распространенной является рябина обыкновенная - со съедобными оранжевыми ягодами. Данный вид рябины способен перекрещиваться с другими растениями, такими как боярышник, кизильник, груша, образуя межродовые гибриды. Благодаря этому свойству были выведены многочисленные сладкоплодные сорта.

Главным критерием в уходе за рябиной является регулярный полив в засушливые годы и обрезка старых, обломанных веток. Таким образом, в содержании эта красавица крайне неприхотлива. Сажать на участке рябину можно осенью или ранней весной.

Из садовых форм выделяется рябина плакучая - с побегами, свисающими до самой земли, и рябина моравская - с плетевидными красными побегами и изумрудной листвой.

Другие виды рябины

Кроме рябины обыкновенной в мире встречаются и другие виды, имеющие свои прелести и особенности. В России они чаще всего используются в качестве декора садовых участков.

Рябина Вильморена

Ее родиной считается Западный Китай. В отличие от привычных нам оранжево-красных ягод, плоды этого вида имеют жемчужный бело-розовый цвет. Листочки дерева продолговатые и опушенные снизу по жилкам.

Бузинолистная рябина

Имеет ярко-красные кислые ягоды, созревающие уже в середине августа. Естественный ареал ее распространения — Дальний Восток. Как украшение эту рябину можно использовать в подлеске и небольшими группами.

Рябина промежуточная

Еще более нетребовательна к окружающим условиям, чем рябина обыкновенная, выдерживает сухость воздуха и более засухоустойчива.

Рябина ария

Очень ценна для зеленого строительства, так как декоративные ее формы имеют самые разнообразные листья — от золотистых сверху до серебристых снизу. В естественных условиях встречается в Западной Европе.

Рябина греческая

Характерной и интересной ее чертой является то, что красные плоды, созревающие в октябре, со временем синеют. Листья у этого вида округлые и кожистые, с небольшим опушением на нижней стороне.

Источник фото: torange. biz

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