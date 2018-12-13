Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство » Деревья и кустарники
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы
Автор Екатерина Журавлева

Как правильно сажать и размножать ели

Садоводство » Деревья и кустарники

Любые ели, будь то наиболее распространенные в России, или иные, нуждаются в уходе и определенных условиях посадки. Эти деревья уникальны не только формой и внешним видом, но и своими особенностями.

Как правильно сажать и размножать ели. 395814.jpeg

В саду

Для елей предпочтительны суглинистая и супесчаная почва и тень.

Если почва плодоносна, ели пускают корни глубоко. Что касается глубины посадки, то достаточно пятидесяти или семидесяти сантиметров. После того, как посадочная яма будет вырыта, на дно ее следует настелить слой битого кирпича, а также — до двадцати сантиметров песка.

После помещения в яму саженца нужно засыпать его смесью, в состав которой входит дерновая земля, листовая земля, торф и песок. Корневая шейка дерева остается на уровне почвы.

Важно соблюсти расстояние между деревьями в случае, если сажается сразу несколько: два или три метра будет в самый раз.

Ели не требуют много воды. Если лето сухое, поливать нужно раз в неделю, расходуя примерно десять литров воды на одно дерево. Рыхлить недавно посаженные деревья стоит неглубоко, меньше, чем на десять сантиметров. Это связано с тем, что корни елей расположены близко к поверхности.

Стоит приготовиться к тому, что ели растут медленно. Особенно это касается первых лет их "жизни". Ни в коем случае нельзя уплотнять почву, вытаптывать ее, ели не переносят этого, как и близости грунтовых вод.

Важный вопрос — зима. В первые два года стоит мульчировать деревья торфом или опилками. Слой — от шести до восьми сантиметров. Хвою также стоит защитить. Это делается с помощью лапника или крафт-бумаги.

Весной торф перемешивается с землей, а не снимается. Когда ели станут старше, их уже не нужно будет укрывать на зиму, они спокойно перенесут мороз.

Размножение елей стеблевыми черенками

Считается, что наиболее благоприятный период для черенкования — весна. Однако если используются регуляторы роста, можно заняться этим и осенью.

Черенки нужно срезать ранним утром в пасмурную погоду. Это должно делаться с деревьями, возраст которых не меньше четырех лет, но не старше десяти лет. Задействуется средняя часть кроны дерева с северной стороны.

Ветку длиной от шести до десяти сантиметров резко отрывают вместе с частью коры и древесины.

Высаживать черенки после укоренения, которое происходит в теплице или дома, стоит под углом до тридцати градусов; глубина — пять или шесть сантиметров; расстояние между посадками — десять сантиметров, а между рядами — пятнадцать сантиметров.

Важна высокая влажность, поэтому стоит прикрыть посаженные деревья пленкой из полиэтилена.

Укоренение происходит в среднем от полутора до четырех с половиной месяцев.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Читайте также:

Виды елей и их особенности

Как выбрать новогоднюю ель и не навредить семье

Не все елки одинаково полезны

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ель огород дерево деревья растения садоводство
Обсудить
Актуальная аналитика
Деревья и кустарники
Как правильно сажать и размножать ели
Военные новости
Новый голос в полемике: почему F-35 проиграет Су-57 первый же бой
Непознанное
Наука следит за переселением душ
Новости Все >
Как выбрать елку? Рекомендации
Пользователь Twitter заподозрил Apple в "подглядывании"
ФСБ задержала банду спонсоров ИГИЛ*
Проект по маркировке лекарств в России могут продлить на 2020-й год
Минэкономразвития предлагает оставлять больше денег должникам
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Чего боятся владельцы элитных арендных квартир﻿
Спрос на дачи в конце декабря резко возрастет — эксперты﻿
"Дед с елочкой" захотел стать мэром Бийска
Сергей Собянин уволил главу Комитета по контролю долевого строительства﻿
Сейчас читают
Десять растений, которых боятся комары
Цветы и растения
Десять растений, которых боятся комары
Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун
Непознанное
Сакральное место Ватикана, куда не проник Дэн Браун
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Производство
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Читательский топ
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
"Гений инвестиций" предупредил о падении курса доллара
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
"Мы все закричали": в Якутии взлетающий самолет ударил хвостом о ВПП
Порошенко объявил о "войне" после керченского инцидента
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле

В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.

В Кремле резко ответили госсекретарю США по поводу Ту-160 в Венесуэле
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Бывший СССР
Армия ДНР сообщила о готовящемся вторжении Украины
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Россия
Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?

В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.

Кто он, Александр Солженицын, - предатель или герой?
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Религия
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру

Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.

Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги
Новости медицины
Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги
Правила игры
Росфинмониторинг нашел множество "офшоров" губернаторов и депутатов
Православие
УПЦ вступила в активную фазу борьбы с Порошенко
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Минэкономразвития предлагает оставлять больше денег должникам
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Eurasisches Magazin: продолжительность жизни русских крайне мала
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
США: Россия обещала убрать ядерные Ту-160 из Венесуэлы
Уралец потребует выплату страховки за погибшего отца-фронтовика
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным
Россияне назвали Путина ответственным за нищету и проблемы
Призывавший к атаке на Крымский мост американец объявил Россию и Китай "угрозой для человечества"
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
История и современность Все >
Загадочные сферолиты на севере России
Загадочные сферолиты на севере России
"Титаник-2" планируют отправить в путешествие в 2022 году
"Титаник-2" планируют отправить в путешествие в 2022 году
ФСБ задержала банду спонсоров ИГИЛ*
ФСБ задержала банду спонсоров ИГИЛ*
США вынуждают Россию принять "смертоносную" ядерную доктрину
США вынуждают Россию принять "смертоносную" ядерную доктрину
США: Россия обещала убрать ядерные Ту-160 из Венесуэлы
США: Россия обещала убрать ядерные Ту-160 из Венесуэлы
Из истории войны 1812 года: как рядовой Четвертаков подвиг совершил
Из истории войны 1812 года: как рядовой Четвертаков подвиг совершил
Причины и история появления ЧВК
Причины и история появления ЧВК
Кадыров посетовал на недостаток финансирования и помехи в развитии республики
Кадыров посетовал на недостаток финансирования и помехи в развитии республики
"Потемкинские деревни": что на самом деле построил фаворит императрицы
"Потемкинские деревни": что на самом деле построил фаворит императрицы
Полет Ту-160 в Венесуэлу снят изнутри "стратегов"
Полет Ту-160 в Венесуэлу снят изнутри "стратегов"
Зачем МВД тысячи стреляющих дубинок-шокеров
Зачем МВД тысячи стреляющих дубинок-шокеров
Женское Все >
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
Вижу цель: как правильно выбрать сорт овощей
Вижу цель: как правильно выбрать сорт овощей
Снотворное лучше пить домашнее
Снотворное лучше пить домашнее
Как вырастить глоксинию из семян
Как вырастить глоксинию из семян
Чтобы кактусам нравилось у вас дома
Чтобы кактусам нравилось у вас дома
Исследователи открыли еще одно свойство кофе, которые поможет пожилым людям
Исследователи открыли еще одно свойство кофе, которые поможет пожилым людям
В вычислении оптимального ИМТ приняли участие 500 тысяч человек
В вычислении оптимального ИМТ приняли участие 500 тысяч человек
Певица Максим показала кадры со своими подросшими детьми
Певица Максим показала кадры со своими подросшими детьми
На YouTube вышла пародия на Шнурова
На YouTube вышла пародия на Шнурова
Модный приговор сменил декорации
Модный приговор сменил декорации
Макияж на новый год или как привлечь успех в 2019 году
Макияж на новый год или как привлечь успех в 2019 году
Северный Кавказа лидер по отсутствую у жителей вредных привычек﻿
Северный Кавказа лидер по отсутствую у жителей вредных привычек﻿
Женщина выпила соевый соус для "чистки" и едва не умерла
Женщина выпила соевый соус для "чистки" и едва не умерла
Искусственный интеллект определяет анемию по цвету ногтей
Искусственный интеллект определяет анемию по цвету ногтей
Мужское Все >
Паруса - убийцы
Паруса - убийцы
В Томске разработали новый метод МРТ
В Томске разработали новый метод МРТ
Лайфхаки для подготовки к Новому году
Лайфхаки для подготовки к Новому году
Бюджетные идеи для украшения дома к Новому Году
Бюджетные идеи для украшения дома к Новому Году
Украшаем дом к Новому году
Украшаем дом к Новому году
Выбираем обогреватель для дома или дачи
Выбираем обогреватель для дома или дачи
Средиземноморский стиль в ванной
Средиземноморский стиль в ванной
Значение жирных кислот ОМЕГА-3 в бодибилдинге и спорте
Значение жирных кислот ОМЕГА-3 в бодибилдинге и спорте
Как тренировался Майк Тайсон
Как тренировался Майк Тайсон
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру
Апостол Андрей: первый креститель Руси
Апостол Андрей: первый креститель Руси
С домашним любимцем за границу
С домашним любимцем за границу
Собака ест экскременты. Что делать?
Собака ест экскременты. Что делать?
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Какие домашние ящерицы наиболее популярны
Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов
Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов
Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу
Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу
Аномальный гул Индийского океана
Аномальный гул Индийского океана
Щука лишила рыбака удочки
Щука лишила рыбака удочки
Система распознавания лиц поможет искать пропавших детей
Система распознавания лиц поможет искать пропавших детей
Вселенная - это компьютерная игра Абсолюта?
Вселенная - это компьютерная игра Абсолюта?
В Туве задержали водителя с пелядью
В Туве задержали водителя с пелядью
Под куполом - теория плоской Земли
Под куполом - теория плоской Земли
Умный дом возьмет на себя часть ваших забот
Умный дом возьмет на себя часть ваших забот
Елочки-сосеночки, зеленые, колючие... Как выбрать елку
Елочки-сосеночки, зеленые, колючие... Как выбрать елку
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море

Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.

Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
Прибалтика
Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО
В США похоронили с почестями серийного убийцу
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ