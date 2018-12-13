Как правильно сажать и размножать ели

Любые ели, будь то наиболее распространенные в России, или иные, нуждаются в уходе и определенных условиях посадки. Эти деревья уникальны не только формой и внешним видом, но и своими особенностями.

В саду

Для елей предпочтительны суглинистая и супесчаная почва и тень.

Если почва плодоносна, ели пускают корни глубоко. Что касается глубины посадки, то достаточно пятидесяти или семидесяти сантиметров. После того, как посадочная яма будет вырыта, на дно ее следует настелить слой битого кирпича, а также — до двадцати сантиметров песка.

После помещения в яму саженца нужно засыпать его смесью, в состав которой входит дерновая земля, листовая земля, торф и песок. Корневая шейка дерева остается на уровне почвы.

Важно соблюсти расстояние между деревьями в случае, если сажается сразу несколько: два или три метра будет в самый раз.

Ели не требуют много воды. Если лето сухое, поливать нужно раз в неделю, расходуя примерно десять литров воды на одно дерево. Рыхлить недавно посаженные деревья стоит неглубоко, меньше, чем на десять сантиметров. Это связано с тем, что корни елей расположены близко к поверхности.

Стоит приготовиться к тому, что ели растут медленно. Особенно это касается первых лет их "жизни". Ни в коем случае нельзя уплотнять почву, вытаптывать ее, ели не переносят этого, как и близости грунтовых вод.

Важный вопрос — зима. В первые два года стоит мульчировать деревья торфом или опилками. Слой — от шести до восьми сантиметров. Хвою также стоит защитить. Это делается с помощью лапника или крафт-бумаги.

Весной торф перемешивается с землей, а не снимается. Когда ели станут старше, их уже не нужно будет укрывать на зиму, они спокойно перенесут мороз.

Размножение елей стеблевыми черенками

Считается, что наиболее благоприятный период для черенкования — весна. Однако если используются регуляторы роста, можно заняться этим и осенью.

Черенки нужно срезать ранним утром в пасмурную погоду. Это должно делаться с деревьями, возраст которых не меньше четырех лет, но не старше десяти лет. Задействуется средняя часть кроны дерева с северной стороны.

Ветку длиной от шести до десяти сантиметров резко отрывают вместе с частью коры и древесины.

Высаживать черенки после укоренения, которое происходит в теплице или дома, стоит под углом до тридцати градусов; глубина — пять или шесть сантиметров; расстояние между посадками — десять сантиметров, а между рядами — пятнадцать сантиметров.

Важна высокая влажность, поэтому стоит прикрыть посаженные деревья пленкой из полиэтилена.

Укоренение происходит в среднем от полутора до четырех с половиной месяцев.

Источник фото: ru.wikipedia.org

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