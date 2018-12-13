Магнолия: посадка, уход и подготовка к зиме

Вырастить магнолию у себя в саду непросто, но возможно. В этой статье мы расскажем о разных видах магнолии, способах посадки и ухода за растением, а также о подготовке декоративного дерева к зиме.

Виды магнолий

Магнолия представляет собой дерево высотой от двух метров и выше. Цветки этого растения ни с чем не спутаешь, тем более что от них исходит совершенно неповторимый нежный аромат.

Кроме распространенного белого цвета, встречаются розовые, красные, желтые и даже фиолетовые магнолии — особенности оттенка зависят исключительно от сорта.

Магнолии существуют двух видов: вечнозеленые и листопадные. Ареал обитания вечнозеленых растений — это теплые зоны, близкие к субтропикам. В средней полосе выращивают магнолии листопадные.

Таким образом, для выращивания растения, например, в Подмосковье подойдет второй из предложенных видов. О нем мы и поговорим.

Сорта магнолии бывают раннецветущие и позднецветущие. Раннецветущие сорта — Кобус, магнолия Лебнера, магнолия Суланжа — просыпаются уже в конце марта, а первые почки на них появляются в середине апреля.

В середине мая цветут следующие сорта: Ватсон, Зибольда, Эша. В отличие от обильного и единовременного цветения ранних сортов магнолии, цветки перечисленных видов распускаются по одному.

У магнолии существуют сорта, достаточно устойчивые к невысоким температурам, поэтому их выращивание в средней полосе представляется вполне вероятным.

К самым стойким относятся Кобус и Лебнера. Даже в сильный мороз они не замерзают, а чем дольше произрастают в средней полосе России, тем активнее повышается их зимостойкость. При этом в первые годы, пребывая в непривычных для нее условиях, магнолия может очень скудно и быстро отцвести. Спустя время растение адаптируется к климатической зоне.

Выбор места для посадки

Магнолия является светолюбивым растением, и этот факт важно учитывать перед ее посадкой. Важно знать, что при перегреве на солнце листья магнолии, особенно молодой особи, склонны к пожелтению. Поэтому идеальным место для ее посадки будет тень какого-нибудь другого растения, к примеру, — под сосной.

Помимо тени, хвойное дерево будет снабжать почву хвоей, что приведет к ее подкислению. Это, в свою очередь, благотворно скажется на росте и развитии магнолии.

Почву магнолия предпочитает легкую, слегка увлажненную. Она может состоять из дерновой земли, торфа и компоста (2:1:1).

Уход за магнолией

Прежде всего следует запомнить, что магнолию нельзя пересаживать с одного места на другое. В остальном же уход за этим растением не доставляет столько хлопот, сколько может показаться.

Основные процедуры — это неглубокое рыхление почвы, умеренный полив растения, подкормка минеральными удобрениями и обрезание лишних ветвей.

Кроме того, в первые два-три года после высадки, на зиму растение стоит укрывать.

Источник фото: pixnio. com

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