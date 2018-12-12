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Автор Екатерина Журавлева

Виды елей и их особенности

Садоводство » Деревья и кустарники

Приближается Новый год. Уже чувствуется особая атмосфера, которая предшествует этому празднику. Конечно, ель — неотъемлемая участница этих радостных дней, однако, помимо красоты, ель имеет историю, разновидности и особенности. Расскажем об этом подробнее.

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Как минимум, на данный момент известно о существовании 45 видов елей. Посмотреть на них можно в основном в ботанических садах.

Ель колючая

Самая популярная и распространенная из елей сейчас — это ель колючая с американского континента. Максимальная высота дерева — 20 метров. Жесткая хвоя такой ели обладает голубоватым оттенком.

Что удивительно и одновременно важно, так это устойчивость американской ели к дыму, холодам и иным воздействиям среды, как естественным, так и искусственным. "Американка" оказалась гораздо более стойкой, нежели привычная нам российская ель. Для городской среды это крайне важно.

Колючая ель имеет следующие разновидности.

Глаука Глобоза. Это карликовая ель (высота — до метра), хвоя ее густая, серповидная, бело-голубая. В Европе такая ель имеет особую популярность. Выращивается в основном в контейнерах.

Монтгомери. Ель, которая также не займет много места. За 35 лет она способна вырасти лишь на 180 сантиметров. Хвоя серо-голубая, иголки — до двух сантиметров. Каменистые садики и альпийские горки подойдут для посадки этой ели, помимо контейнеров.

Молл. Ель, высота которой — не более одного метра, с голубовато-белой хвоей. Обладает ширококонической кроной.

Хопси. Декоративная ель, которая однако способна вырасти до 15 метров. Это та причина, по которой выращивать ее нужно в саду. Хвоя такой ели обладает серебристо-голубым оттенком, остается на побегах в течение десяти лет.

Костер. Ель, обладающая плотной конической кроной и также хвоей с серебристым оттенком. В саду эта ель будет смотреться прекрасно, а в Новый год порадует всех.

Канадская ель

В списке популярных на данный момент елей, помимо колючей, виды которой перечислены выше, также присутствует канадская ель из Северной Америки. Насчитывается примерно 20 форм такой ели.

Самая популярная из них — коника. Она медленно растет, достигает четырех метров за 60 лет, имеет темную зеленую рыхлую хвою.

Помимо коники, прижились в России следующие ели из Северной Америки.

Микрофилла. Вырастает до 25 сантиметров за десять лет. Это настоящая малышка среди деревьев. У нее короткая мягкая хвоя, похожая на игловидные листья.

Пигмеа. Карликовая ель, которая растет медленно и не вырастает выше метра. Хвоя светло-зеленая. Пигмеа подходит для выращивания в каменистых садах, на альпийских горках, а также для озеленения улиц.

Инверса, или перевернутая. Эта ель способна привлечь и поразить необычной формой. Высота дерева — до пяти метров, крона узка, поникающие побеги.

Также привлекательна в контексте экзотики такая ель, как змеевидная. Ее побеги едва разветвляются и напоминают плети, притом верхние направлены вверх, а нижние свисают, устремляясь вниз.

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Темы ель дача деревья виды ели растения Новый год
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