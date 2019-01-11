Вейгела: разновидности и правильный уход

Вейгела представляет собой листопадный кустарник с разноцветными цветками. Внешний вид растения подарил ему особое место в декорировании садовых участков.
Вейгелу добавляют в композиции, делают из нее живые изгороди или выращивают в в виде отдельных кустов, результат во всех случаях — великолепный.
Разнообразие сортов позволяет подобрать вейгелу на любой вкус. Цветки растения обычно имеют теплые яркие тона — красные, розовые и солнечно-желтые.
Для создания композиций, состоящих исключительно из кустов вейгелы, используют такие сорта, как: "карнавал", "бристоль руби", "александра".
При создании полигрупп эффектно выглядят — "пурпурная нана", "рэд принцесс", "минор блэк", "кандида".
Все эти сорта отличаются оттенком соцветий, высотой, а также особенностями выращивания и ухода.
Чтобы вейгела радовала глаз своими яркими цветами, нужно тщательно изучить, в каких условиях она может правильно развиваться.
Во-первых, стоит учесть, что этот кустарник плохо переносит морозы и сильный ветер. По этой причине территория его произрастания должна находиться под защитой от непогоды. Также нужно быть готовыми к укрытию вейгелы на зиму.
Кроме того, кустарник чрезвычайно любит солнечный свет и не переносит тень ни при каких условиях. Без солнца растение начинает тускнеть, терять свою яркость и даже может перестать цвести.
Что касается требований к субстрату, вейгела предпочитает почву с нейтральной реакцией среды. При повышенной кислотности можно воспользоваться известняком.
Механический состав почвы должен быть близок к легкому и рыхлому, поскольку вейгела плохо переносит избыток воды, образующийся на глинах в результате плохой водопроницаемости.
Посадка вейгелы проводится ближе к началу мая. Ямы должны быть не слишком глубокие, расположенные на расстоянии двух метров друг от друга. Дно ямок выстилается подручными средствами для обеспечения дренажа — битым кирпичом, керамзитом, слоем из гравия.
Помимо этого, вейгела нуждается также в дополнительном питании, поэтому при посадке рекомендуется использовать фосфорно-калийные удобрения.
Ввиду непереносимости засухи — этот декоративный кустарник нуждается в регулярных поливах. При этом важно не допускать избытка влаги. Прополка и рыхление почвы также входят в комплекс мер по правильному уходу за вейгелой.
Осенью обычно проводят обрезку кустарников, придавая им нужную форму и избавляясь от иссохших веток. На зиму растение укрывают, присыпая почвой или накрывая любым подходящим для этого материалом.
Источник фото: commons. wikimedia.org
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