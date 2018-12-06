Практика показывает, что барбарис — не самое часто встречающееся растение на дачных участках. Однако он вполне того заслуживает, ведь обладает множеством полезных и удивительных качеств.
Барбарисом называют кустарник или дерево из одноименного семейства барбарисовых. Растение отличается невероятным разнообразием расцветок листвы: от зеленого до пурпурного. Разновидностей барбариса не сосчитать, поэтому мы остановимся лишь на самых распространенных.
Барбарис обыкновенный - наиболее широко известный подвид, в основном — благодаря своим ярко-красным съедобным плодам. Из ягод барбариса делают конфитюр, варенья, джемы, всем известные конфеты, иногда даже используют в качестве специй.
Кроме кулинарии, барбарис применяется в промышленно-химической отрасли производства (из его коры готовится желтая краска) и в медицинской области — любая часть барбариса, будь то кора, листья, корни или плоды, идет на изготовление лекарственных препаратов.
Барбарис Тунберга — пожалуй, наиболее красивый представитель этого вида. Используется в ландшафтном дизайне. Преимуществами этой разновидности являются высокая устойчивость к болезням, декоративность и разнообразие сортов.
К сожалению, ягоды этой разновидности барбариса непригодны для употребления в пищу.
Барбарис Тунберга насчитывает около 50 сортов, самые популярные из них:
Насколько велико разнообразие сортов барбарисов, настолько же богат выбор в способах размножения этого растения. Это может быть размножение семенами, отводками, черенками или делением.
Деление куста — это самый быстрый способ, не требующий особых усилий. Небольшой по размерам куст барбариса выкапывают, разрезают корневую систему на две части и рассаживают в снабженную минеральными удобрениями почву на глубину 50-60 сантиметров.
Лучше всего барбарис приживается на новом месте, если сажать его весной после схода снега. Для посадки подойдет освещенный и защищенный от ветра участок.
Барбарис в целом считается неприхотливым растением, присмотр за которым может понадобиться только в первое время после его посадки. Растение предпочитает засуху избытку воды, поэтому полив нужен умеренный.
Удобрения барбарису также практически не нужны, разве что раз в 2-3 года. С этой целью используют минеральные комплексные препараты.
Источник фото: commons. wikimedia.org
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