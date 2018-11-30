Топ-5 хвойных растений для дома

Хвойные растения прекрасно дополняют пространство и очищают воздух в квартире. А зимой можно будет не тратиться на приобретение рождественского дерева.

Какие же хвойные растения стоит выбирать?

1. Араукария разнолистная (норфолкская сосна)

Это растение хорошо приживается в комнатной температуре, но зимой ему необходим более прохладный воздух.

Такой вид сосны любит яркое освещение или полутень, но прямой солнечный свет не желателен. Почву поливать нужно обильно, не допуская пересыхания. Иногда необходимо опрыскивать и крону, тем более летом. Пересаживать растение следует раз в три года.

2. Кипарис крупноплодный

Кипарис растет при рассеянных, но ярких лучах. Его не нужно часто пересаживать. С наступлением температуры от десяти градусов тепла помещайте растение на открытый воздух. С первыми морозами вносите дерево в дом и не ставьте близко к батареям.

С весны до осени полив необходим обильный, а с холодами его нужно уменьшать. До наступления зимы стоит подкармливать почву специальными удобрениями.

3. Японский кедр

Это растение также называют криптомерией.

Сам по себе уход за этим растением не сложен, однако необходимо следовать некоторым правилам:

Криптомерия лучше переносит тень, солнца нужно избегать;

Крона дерева опрыскивается водой комнатной температуры дважды в сутки;

В качестве дренажа перед посевом укладывают мелкие камни с углем или керамзит;

Зимой температура воздуха не должна быть выше двенадцати и ниже шести градусов. Вдобавок, пространство необходимо проветривать;

Молодую криптомерию пересаживают ежегодно, а для старой достаточно раза в три года.

4. Гималайский кедр

Этому растению необходим яркий рассеянный солнечный свет. Однако гималайский кедр растет преимущественно в прохладе, поэтому температура в помещении не должна быть более десяти градусов. Не стоит забывать и про постоянный полив. Пересаживать его нужно лишь по мере необходимости.

5. Можжевельник

Карликовые виды можжевельника особенно хорошо приживутся в доме. Растение любит свет, но не прямые лучи. Не стоит допускать попадания растения под сильные морозы, дабы избежать осыпания иголок.

Полив должен быть не слишком частым, зимой хватит всего трех раз в месяц, а летом - пары раз в семь дней. Можжевельник следует подкармливать ежемесячно.

Пересаживать хвойного друга нужно каждый год, также обеспечив дренаж. Семена, которыми можжевельник размножается, нередко высеиваются в питательном грунте к началу осени.

Надеемся, вы определились с выбором, и скоро у вас дома появится один из перечисленных выше представителей семейства хвойных, который сделает ваше гнездышко еще более уютным!

Источник фото: commons.wikimedia.org

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