Список ядовитых комнатных растений

Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.

Ядовиты не сами растения, а именно их сок. Он провоцирует кожные ожоги и зуд. Работать с такими растениями необходимо исключительно в перчатках, а в случае близости к ним домашних питомцев или детей — следует всегда быть на чеку.

Азалия

Этот красивый цветок часто помещают в офисах или дома в гостиной. Однако его насыщенный аромат может вызывать головные боли или даже потерю сознания, если пространство недостаточно проветривается. Также может вызвать зуд в носу. Именно поэтому растение и называют ядовитым.

Аглаонема

При попадании ядовитого сока этого цветка в глаза он способен вызвать конъюнктивит. В случае попадания в рот появляются отек и сильная боль.

Алоэ

Хотя в этом растении есть много целебных свойств, по причине чего его часто и выращивают дома, два его вида, а именно — устрашающее и полосатое, являются опасными. При попадании внутрь возможно желудочное кровотечение, а у беременных оно может привести к выкидышу!

Герань

Подобно алоэ, герань также обладает некоторыми полезными антисептическими свойствами. Однако ее сильный аромат вызывает астму и симптомы аллергии. Особенно опасно употреблять это растение внутрь детям и беременным, а еще людям с пониженным сахаром.

Гортензия

Гортензия сама по себе безвредна, если только не попадает в организм. Сок гортензии способен вызвать рвоту и проблемы с желудком.

Кактус

Большинство видов многими любимого кактуса безвредны. Однако исключение составляет трихоцереус. Содержащиеся в нём наркотические вещества при уколе могут спровоцировать нервный паралич.

Лилии

У многих людей запах лилий вызывает серьезные головные боли и тошноту. При попадании внутрь могут стать смертельно опасными.

Молочай

Эти растения тоже довольно-таки часто разводят дома, однако сок их ядовит. При попадании на кожные покровы он вызывает ожоги, а на ротовую полость — проблемы со стулом, рвоту и головокружение. Рекомендуется убирать растение подальше от детей.

Монстера

Игольчатые вещества в листьях этого цветка считаются ядовитыми. В случае попадания в организм могут спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта, появление чувства жжения на языке и тошноты.

Олеандр

Это весьма красивый цветок. Но контактировать с ним надо строго в перчатках, так как и стебель, и сок, и семена в нем опасны. При попадании внутрь резко понижается артериальное давление, что плохо сказывается на работе сердца. Может возникнуть диарея с кровью, а в некоторых случаях — даже смерть.

Плющ

Это растение отлично вписывается в дачный и квартирный интерьер. Кроме того, оно хорошо очищает от ненужных веществ и бактерий. Тем не менее плющ ядовит, а особенно опасны его плоды. При первом цветении лучше сразу срезать бутоны.

Фикус

Удивительно, но факт: это популярное растение относят к виду ядовитых. Его сок может спровоцировать тяжелый кашель и усилить аллергические реакции. Именно поэтому аллергикам не рекомендуется держать этот цветок у себя дома.

Цикламен персидский

Подобно другим растениям, у цикламена также опасен именно сок. Он вызывает тяжелые ожоги слизистой, что приводят к болям в горле и высокой температуре. Корни же его, в свою очередь, могут быть смертельно опасными для домашних любимцев.

Надеемся, теперь вы знаете, какие цветы могут вызвать опасность. Однако это не значит, что после прочтения данной статьи нужно выбрасывать их. Просто соблюдайте меры предосторожности. Чтобы избежать несчастных случаев, объясните детям, что цветы могут быть источником вредного воздействия, а растения ставьте таким образом, чтобы ни они, ни животные не смогли достать их.

Источник фото: pxhere. com

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