Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство » Цветы
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы
Автор Яна Кузнецова

Как огороднику может пригодиться пищевая сода

Садоводство » Цветы

Гидрокарбонат натрия является средством, которое настолько же эффективно, насколько и неопасно для человеческого здоровья. В различных народных рецептах сода выступает в качестве защитника растений от болезней и вредных насекомых.

Как огороднику может пригодиться пищевая сода. 396392.jpeg

Польза соды

В первую очередь следует отметить доступность, мягкость и безопасность действия пищевой соды по сравнению с жестко действующими химическими препаратами. Благодаря этим свойствам ее можно использовать в любой момент вегетационного периода растения — без опасения, что ее применение скажется на урожае.

Цели, для которых используется пищевая сода в огородничестве:

  • снижение кислотности почв;
  • борьба с насекомыми;
  • избавление от сорных растений;
  • повышение вкусовых качеств урожая.

Кроме того, гидрокарбонат натрия не оказывает негативного воздействия на полезных насекомых, например, на пчел.

При использовании пищевой соды, как и других веществ, необходимо рассчитывать ее общее количество, которое пошло в расход, чтобы не допустить накапливания натрия в почве.

Из-за чрезмерного содержания щелочи корни растений могут подвергаться разъеданию, что, в свою очередь, способствует их инфицированию.

Для достижения наивысшего КПД приготовленному раствору надо дать постоять около трех часов. Важно заметить, что для использования годится именно пищевая, а не кальцинированная сода, которую ошибочно покупают вместо первой.

Как используют гидрокарбонат натрия?

Обсуждаемое вещество незаменимо в период созревания урожая. Оно помогает бороться с тлей во время созревания плодов. Для этого готовят концентрированный раствор пищевой соды — пятнадцать граммов соды на пол-литра воды.

Хорошим средством сода является против гусениц, особенно на посадках капусты. Пищевую соду смешивают с мукой и полученной смесью присыпают листья растения. Процедура проводится после дождей и поливов грядок дождеванием.

Если использовать соду вместе с мылом, делая из этих ингредиентов раствор, то можно избавиться от мучнистых червей: одну столовую ложку соды растворяют в одном литре воды, добавляют стакан жидкого мыла и столовую ложку растительного масла.

Растения, подвергшиеся нападкам мучнистого червя, увлажняют подобным раствором в сухую погоду.

Пищевая сода помогает также от виноградной гнили и способствует улучшению вкусовых качеств ягод. Для этого четыре столовые ложки вещества растворяют в десяти литрах воды и опрыскивают виноград в момент плодоношения.

Раствор соды также применяют как профилактику развития фитофтороза и грибковых патологий у растений.

Источник фото: ru. m.wikipedia.org

Читайте также:

Сода оказалась уникальным лекарством

Питьевая сода, новые свойства старого продукта

Фантастическая сода! Новые плюсы старого продукта

Дональд Трамп посмеялся над верой мальчика в Санта-Клауса Дональд Трамп посмеялся над верой мальчика в Санта-Клауса

Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы сода огород растения садоводство
Обсудить
Актуальная аналитика
Цветы и растения
Как огороднику может пригодиться пищевая сода
Военные новости
Великобритания всерьез полагает, что конфликт с Россией в Европе весьма вероятен
Инвестиции
Трамп & Федрезерв: чем конфликт грозит России
Новости Все >
Ученые: есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
Кубомедуза оказалась страшнее акул
Эксперты назвали регионы с наибольшей закредитованностью населения
В Москве откроют 500 пунктов для сдачи новогодних елок на утилизацию
Аварийные квартиры в Санкт-Петербурге растут в спросе﻿
Россия гарантирует транзит газа в Европу. И чем же?
США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Жилье по программе реновации выставят на рынок только через пять лет﻿﻿
Дональд Трамп посмеялся над верой мальчика в Санта-Клауса
Ученые рассказали о необратимом последствии новогодних праздников
Сейчас читают
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Производство
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Что такое простатит и как с ним бороться
Новости медицины
Что такое простатит и как с ним бороться
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Читательский топ
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Отдых
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой

Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.

Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Военные новости
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Военные новости
"Маузер": история, достоинства и недостатки
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Новый год на Украине начнется с марша в честь Степана Бандеры
Новости Украины
Новый год на Украине начнется с марша в честь Степана Бандеры
Новости Украины
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Новости Украины
Украина надеется отправить в Керченский пролив британский корабль
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Нечаянные радости для грешного мира
Православие
Нечаянные радости для грешного мира
Новости Украины
Петра Порошенко "поймали" за ужином в элитном ресторане Киева
Стихии
В Хабаровском крае метеорит разрушил сопку и заблокировал реку
Инна Шейхатович "Проклятые". О новом хорроре рассказывает режиссер Инна Шейхатович Соломон Соловьев Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению Айдын Мехтиев
Комментарии
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Россия гарантирует транзит газа в Европу. И чем же?
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Великобритания всерьез полагает, что конфликт с Россией в Европе весьма вероятен
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
"Нафтогаз" пообещал войну между Россией и Украиной после прекращения транзита
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
История и современность Все >
Антуан Лавуазье: основатель современной химии
Антуан Лавуазье: основатель современной химии
Мускусный олень - драгоценный дар природы
Мускусный олень - драгоценный дар природы
Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны
Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали
Война в Афганистане может быть приватизирована
Война в Афганистане может быть приватизирована
Шойгу: "Российская армия превосходит все армии мира"
Шойгу: "Российская армия превосходит все армии мира"
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Битва на Липице: одно за самых жестоких сражений Древней Руси
Битва на Липице: одно за самых жестоких сражений Древней Руси
Загадочная история: готовил ли Врангель переворот в Болгарии?
Загадочная история: готовил ли Врангель переворот в Болгарии?
Наталья Поклонская поздравила россиян как императрица
Наталья Поклонская поздравила россиян как императрица
Россия готова воевать за "свою" Белоруссию
Россия готова воевать за "свою" Белоруссию
Женское Все >
Киви из семян: секреты выращивания на подоконнике
Киви из семян: секреты выращивания на подоконнике
Как вырастить гортензию
Как вырастить гортензию
Едим разную квашеную капусту: десять рецептов
Едим разную квашеную капусту: десять рецептов
Вьюнок: особенности борьбы
Вьюнок: особенности борьбы
Отблагодарим герань за буйное цветение
Отблагодарим герань за буйное цветение
Вирусолог рассказал, где малыши могут заразиться ротавирусом
Вирусолог рассказал, где малыши могут заразиться ротавирусом
Защищаем кожу лица в зимний период
Защищаем кожу лица в зимний период
Как носить основной цвет 2019 года
Как носить основной цвет 2019 года
Эвелина Бледанс в инстаграм поздравляет всех с Рождеством
Эвелина Бледанс в инстаграм поздравляет всех с Рождеством
Российская актриса Толканина Люба поздравила своих подписчиков с рождеством
Российская актриса Толканина Люба поздравила своих подписчиков с рождеством
Ольга Бузова будет с народом всю новогоднюю ночь
Ольга Бузова будет с народом всю новогоднюю ночь
За здоровьем россиян теперь будут следить
За здоровьем россиян теперь будут следить
Печаль и злость – признаки слабого здоровья
Печаль и злость – признаки слабого здоровья
В Литве будут продавать хлеб из сверчков
В Литве будут продавать хлеб из сверчков
Мужское Все >
Украинцы ремонтируют дорогу собственными силами
Украинцы ремонтируют дорогу собственными силами
Рыба-симбиот
Рыба-симбиот
Новогодний дизайн: как правильно выбрать свечи
Новогодний дизайн: как правильно выбрать свечи
Цветы и растения в интерьере: привлекаем в дом деньги и удачу
Цветы и растения в интерьере: привлекаем в дом деньги и удачу
Как создать новогоднюю атмосферу с помощью запахов и звуков
Как создать новогоднюю атмосферу с помощью запахов и звуков
Как обустроить спальню и спать спокойно?
Как обустроить спальню и спать спокойно?
Как выбрать елку к празднику
Как выбрать елку к празднику
Программа тренировок с гирями
Программа тренировок с гирями
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Рождество Христово: два календаря, одна дата
Рождество Христово: два календаря, одна дата
Священномученики: кровь пастырей за Христа
Священномученики: кровь пастырей за Христа
Модный питомец: свинка размером с чашку
Модный питомец: свинка размером с чашку
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
Делаем домик для собаки своими руками
Делаем домик для собаки своими руками
Домашние любимцы: кого подарить ребенку
Домашние любимцы: кого подарить ребенку
Почему линяет кошка
Почему линяет кошка
Акула-нянька начинает охотиться еще в утробе
Акула-нянька начинает охотиться еще в утробе
В озере Родригу-ди-Фрейташ гибнет рыба
В озере Родригу-ди-Фрейташ гибнет рыба
Советы на Новый год: не употребляйте опасные для здоровья сладости
Советы на Новый год: не употребляйте опасные для здоровья сладости
Поклонники Пугачевой не могут попасть на концерт звезды
Поклонники Пугачевой не могут попасть на концерт звезды
Почему вырастут цены на мобильную связь в 2019 году
Почему вырастут цены на мобильную связь в 2019 году
Легендарную "﻿Бутырку" предложили превратить в развлекательный центр
Легендарную "﻿Бутырку" предложили превратить в развлекательный центр
Мы не можем представить Сатурн без колец, но это может случиться
Мы не можем представить Сатурн без колец, но это может случиться
Курникова и Иглесиас путешествуют на яхте с детьми
Курникова и Иглесиас путешествуют на яхте с детьми
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии

Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Новости Украины
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ