Как огороднику может пригодиться пищевая сода

Гидрокарбонат натрия является средством, которое настолько же эффективно, насколько и неопасно для человеческого здоровья. В различных народных рецептах сода выступает в качестве защитника растений от болезней и вредных насекомых.

Польза соды

В первую очередь следует отметить доступность, мягкость и безопасность действия пищевой соды по сравнению с жестко действующими химическими препаратами. Благодаря этим свойствам ее можно использовать в любой момент вегетационного периода растения — без опасения, что ее применение скажется на урожае.

Цели, для которых используется пищевая сода в огородничестве:

снижение кислотности почв;

борьба с насекомыми;

избавление от сорных растений;

повышение вкусовых качеств урожая.

Кроме того, гидрокарбонат натрия не оказывает негативного воздействия на полезных насекомых, например, на пчел.

При использовании пищевой соды, как и других веществ, необходимо рассчитывать ее общее количество, которое пошло в расход, чтобы не допустить накапливания натрия в почве.

Из-за чрезмерного содержания щелочи корни растений могут подвергаться разъеданию, что, в свою очередь, способствует их инфицированию.

Для достижения наивысшего КПД приготовленному раствору надо дать постоять около трех часов. Важно заметить, что для использования годится именно пищевая, а не кальцинированная сода, которую ошибочно покупают вместо первой.

Как используют гидрокарбонат натрия?

Обсуждаемое вещество незаменимо в период созревания урожая. Оно помогает бороться с тлей во время созревания плодов. Для этого готовят концентрированный раствор пищевой соды — пятнадцать граммов соды на пол-литра воды.

Хорошим средством сода является против гусениц, особенно на посадках капусты. Пищевую соду смешивают с мукой и полученной смесью присыпают листья растения. Процедура проводится после дождей и поливов грядок дождеванием.

Если использовать соду вместе с мылом, делая из этих ингредиентов раствор, то можно избавиться от мучнистых червей: одну столовую ложку соды растворяют в одном литре воды, добавляют стакан жидкого мыла и столовую ложку растительного масла.

Растения, подвергшиеся нападкам мучнистого червя, увлажняют подобным раствором в сухую погоду.

Пищевая сода помогает также от виноградной гнили и способствует улучшению вкусовых качеств ягод. Для этого четыре столовые ложки вещества растворяют в десяти литрах воды и опрыскивают виноград в момент плодоношения.

Раствор соды также применяют как профилактику развития фитофтороза и грибковых патологий у растений.

Источник фото: ru. m.wikipedia.org

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